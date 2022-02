Apatía política del venezolano se debe a la crisis económica

Para el politólogo especialista en finanzas y gerencia pública, Oswaldo Ramírez, la apatía política del venezolano se debe a que está concentrado en que la crisis económica no se lo lleve «como un tsunami».

En una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias detalló que esta preocupación del venezolano se divide en dos, siendo la primera la economía.

«En primer lugar aquella clase media-baja que a partir de la dolarización ha buscado una cierta estabilidad económica, y el que quiere mantener sus niveles de ingreso. En segundo lugar está esa población que se dedica a sobrevivir día a día la crisis humanitaria compleja que tanto le afecta, siendo parte de esto la migración forzada», explicó.

Candidatura presidencial

Por otro lado, Ramírez consideró que hay dos vertientes para un anuncio de candidato presidencial.

Desde el punto de vista de la consultoría política, explicó que la persona que desee ser un presidente de cualquier nación debe tener como mínimo 24 meses y máximo 36, para lograr un posicionamiento importante de su nombre, para darse a conocer en el país.

Pero resaltó que en este momento Venezuela atraviesa por una crisis importante de liderazgo, no solo político sino en todos las áreas.

Asimismo, destacó que existe un proceso de desconfianza hacia los partidos políticos que conlleva a algo aún peor que es la «despolitización de los ciudadanos».

«Lo cual es no solo no identificarse con algún partido, sino no tener ningún tipo de interés en la política. Una total apatía del venezolano en el tema», resaltó.