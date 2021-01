Apoyan retoma laboral en el miniterminal de Tucupita

Hay más alivio y menos gastos para los ciudadanos que residen en las comunidades del sur de Tucupita, Delta Amacuro.

Aseguran que con la retoma laboral en el miniterminal no tendrán que pagar doble pasaje para arribar a sus hogares, ni afrontar la inseguridad en el sector denominado como “las dos vías”. Por ahora el servicio mantiene un balance positivo para los ciudadanos.

Las líneas de transporte que laboran en esa estación de autobuses habían sido reubicadas en el terminal de pasajeros de Tucupita en junio del 2020, luego de que estuvieran dos meses sin prestar sus servicios por la pandemia del Coronavirus.

Fue una decisión municipal que afectó directamente a los ciudadanos comunes quienes tenían que caminar o pagar un transporte para arribar al terminal.

“Yo lo veo muy bien, ahora puedo hacer mis diligencias y agarrar (abordar) un autobús más rápido para ir a mi casa. No tengo que buscar a alguien que me dé un empujón hasta el terminal de pasajeros, aquí se agarra el bus directamente”, dijo José Zacarías, un abuelo de 88 años de edad que vive en el sector Paloma de Tucupita.

El señor Zacarías explicó que anteriormente tenía que buscar algún aventón hasta el terminal de pasajeros para luego tomar otro medio de transporte para arribar

Aleida Marcano, quien vive en la comunidad de Coporito Abajo, señaló que la retoma laboral del miniterminal beneficia a la mayoría de los usuarios, porque anteriormente tenían que pagar algún pasaje desde el centro hasta el terminal de pasajeros y posteriormente tomar otro vehículo para llegar a su comunidad.

“Habían muchos adultos mayores que tenían que caminar hasta el terminal o si no, tenían que pagar otro pasaje. Otros teníamos que esperar en la redoma, y como vivimos mucha inseguridad, estar aquí es mejor”, manifestó Marcano la mañana del lunes 25 de enero mientras esperaba un autobús para retornar a su comunidad.

Requieren nuevo método de pago ante carencia de efectivo

“Hay que buscar otros métodos de pagos porque hay muchas personas que no tienen dinero en efectivo y no salen por eso. No pueden salir a comprar sus productos o hacer sus diligencias por la falta de efectivo”, sugirió una usuaria al ser abordada por Radio Fe y Alegría Noticias.

Gilberto Zamora, director de transporte de la alcaldía del municipio Tucupita, informó que en el miniterminal laborarán solo las líneas de transporte que cubren la zona sur de la capital deltana, mientras que las otras líneas permanecerán en el terminal de pasajeros.