Arturo Peraza: la población venezolana no importa en las negociaciones

Tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab hacia Estados Unidos para enfrentar a la justica por el delito de lavado de dinero, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió las negociaciones con la oposición.

Sobre esta situación, el jesuita venezolano Arturo Peraza manifestó que “condicionar las negociaciones que se habían abierto en México por ese hecho es un despropósito, y a mí en lo personal no me parece extraño porque tenía la percepción de que el gobierno no tenía ningún deseo de negociar absolutamente nada”.

Peraza indicó que eran unas negociaciones forzadas para el gobierno, tras las actitudes de haber puesto preso al dirigente político Freddy Guevara o atentar contra Juan Guaidò, “expresaban una muy dudosa voluntad del gobierno de entrar en esa negociación”.

Para el también abogado y politólogo, la población venezolana no importa en las negociaciones, según lo comentó en conversación con Radio Fe y Alegría Noticias.

“Es muy lamentable lo que tengo que decir. Si tuviera en el centro la población venezolana, la negociación para ambas partes (gobierno y oposición) tuviera mucho sentido pero como no lo está, el objeto que se quiere negociar es muy complicado, y es el poder”, aseguró.

Por tal motivo, Peraza interpreta que como el centro es el control del poder, se desató la molestia del gobierno con la entrega de Alex Saab. Lamentó que lo poquito que se avanzó en temas sociales, prácticamente quedó en el olvido.

¿Posibles escenarios?

Este domingo, el presidente Nicolás Maduro advirtió que vendrán otras acciones ante organismo internaciones ante la extradición de Alex Saab.

Sobre este anuncio, Arturo Peraza visualiza a nivel interno “más represión, lo que significa que habrán presos políticos, un ejemplo de ellos son los 6 miembros de Citgo”, nuevamente detenidos.

A nivel electoral, Peraza dijo que no le extrañaría que terminen coartando el derecho de algunos candidatos nominados a gobernadores y alcaldes.

¿Se perdió el tiempo en la mesa de negociaciones?

El jesuita insistió en que la única salida que tienen los actores es por la vía de las negociaciones, por ende ninguna negociación es una pérdida de tiempo.

«Primero, que se haya acordado esa agenda complicada pero necesaria y lo segundo evidentemente lo que ahí se ha avanzado viene de los procesos anteriores, cuyos procesos son largos y complicados”, explicó.

Asimismo, relató que no es la primera vez que sucede algo similar porque al igual que en otras oportunidades, desde el año 2016 se observa “un ida y vuelta”, un proceso que se complica cuando el principal interés no es la población venezolana sino el poder.