Aseguran que el Nabarima tiene seis años sin mantenimiento

Eudis Girot, sindicalista del sector petrolero en Venezuela, aseveró que el mantenimiento el buque tanquero Nabarima se dejó de realizar en el 2014.

Esto implica que en el 2020 el buque cumplió seis años sin recibir el manteamiento necesario, y ha desembocado en daños terribles que puede terminar con el hundimiento del buque.

Según Girot, “el 12 de agosto de 2014, un grupo de trabajadores denunció que el barco tenía una inclinación de 8%, con su sala de máquinas inundadas y sus bombas de achique quemadas”, reseña AFP.

Luego de las primeras advertencias, la estatal petrolera Pdvsa, negó tal condición y aseguró que el buque tanquero Nabarima “posee todas las condiciones operativas y de seguridad y no constituye en forma alguna amenaza al ecosistema”.

Incluso, a inicios de septiembre de 2020, el gobierno negó que el buque tanquero presentara falencias, y negó el riesgo de hundimiento. El paso de los días, ha refutado esta versión del gobierno.

Trascendió que las salas de máquinas del Nabarima están repletas de agua, y esta sería la causa de la inclinación que exhibe la nave, cuya proa se ha escorado a estribor, haciendo pensar que el hundimiento es inminente.

Footage of the FSO Nabarima taken yesterday by FFOS. The Venezuelan ambassador to Trinidad says the vessel is stable. It’s still tilting at a dangerous angle #Venezuela pic.twitter.com/frgQGjAe4x