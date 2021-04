Ataque del hampa al CICPC es por el amparo del gobierno, según Guaidó

El dirigente opositor Juan Guaidó se refirió al ataque armado de un grupo de delincuentes a una comisión del CICPC que circulaba entres vehículo diferentes en las periferias de la Cota 905 en Caracas este jueves 22 de abril, y aseguró que estos grupos de civiles armados están bajo el amparo del gobierno nacional.

A juicio de Guaidó, el presidente Maduro intenta vender una idea de que tiene el control de todo, sin que realmente sea así. «Trata de vender un control que no tiene ni en la capital. Mientras nuestros funcionarios no pueden ni defenderse debido al amparo del dictador al crimen organizado», posteó el líder opositor.

El cuestionamiento de Guaidó ocurrió luego de un ataque a una comisión y a un vehículo blindado del comando de Fuerzas Especiales del Cicpc cuando acudieron en auxilio de la comisión que los atacantes lograron aislar.

Los incidentes a los que hace referencia Juan Guaidó se registraron en horas de la tarde del jueves 22 de abril.

Si Maduro dice que controla algo, ¿por qué no se va en este momento a la Cota 905 a apoyar a nuestros funcionarios?



