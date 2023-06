Augusto Arvelo: falta voluntad política para lograr respeto hacia la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela  

Augusto Arvelo, representante e investigador de Equilibrium CenDE, aseguró que hace falta voluntad política para discutir y crear leyes para lograr la igualdad y el respeto hacia la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, ya que el país está muy atrasado en este tema respecto al resto de Latinoamérica.

“El Estado venezolano no es positivamente discriminatorio; es decir, no hay leyes en contra de la comunidad, pero tampoco hay leyes a favor de ella. Esa laguna mental de no existencia de ninguna protección vigente es lo que ha originado malentendidos”, apuntó Arvelo en entrevista con el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.

Afirmó que si en todo el país existieran leyes como la ordenanza que se implementó en el municipio Chacao, en la cual se establece que si un funcionario ejerce discriminación contra una persona por su orientación sexual, este es removido del cargo, haría que toda la población esté consciente de que no está bien marginar a otros por este motivo.

Añadió que se debe formar a los funcionarios públicos, porque muchos de los casos de discriminación que Equilibrium CenDE ha identificado son por parte de efectivos policiales que ven las muestras de afecto entre personas del mismo sexo como una ofensa o una razón para prohibirles la estancia en determinado sitio público.

Aceptación a la comunidad LGBTIQ+

Por otro lado, mencionó que los resultados de su Encuesta Nacional de Percepción Social sobre la Comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, demostraron que la sociedad está dividida en cuanto a aceptación e inclusión, por lo cual consideran urgente incluir el tema en el debate público, en la Asamblea Nacional y que no sean simplemente discusiones por redes sociales.

Señaló que el 55 % de las personas están a favor del matrimonio igualitario y un 48 % aprueba la adopción homoparental. Asimismo, la mayoría no tendría problemas con interactuar con miembros de la comunidad en su espacio de trabajo. Detalló que las respuestas más optimistas se ubicaron en un 60 %, mientras que las más desalentadoras en un 30 %.

“Los mayores de 60 años están más en desacuerdo en comparación con los jóvenes, igual que las personas que están fuera del centro de Venezuela en comparación con las que están en las periferias. Sin embargo, si en Caracas tenemos un 50% a favor, en Guárico tenemos un 40 % o un 35 %”, especificó.

Enfatizó que el estigma influye en el nivel educativo que posea la persona, ya que a mayor nivel más aceptación y a menor nivel menos aceptación.

Expresó que hay una discriminación no consciente muy marcada, porque los encuestados dicen que los aceptan, pero no toleran si los ven besándose, maquillados o vestidos de una manera diferente, puesto que consideran que es contrario a su moral y costumbres. “No se entiende que, por ejemplo, una persona transgénero no se viste como se viste porque está festejando, sino porque es parte de su identidad”, sentenció.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.