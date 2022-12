Aumentan el pasaje en Mérida por subida del dólar

Transportistas de Mérida decidieron aumentar el pasaje urbano y extraurbano a partir del jueves 15 de diciembre debido al alza del dólar en los últimos días.

Tras una reunión con los directivos de las líneas de transporte en la sede del Sindicato, acortaron aumentar el pasaje corto a 4 bolívares, mientras que la ruta media quedaré en 6 bolívares y la larga en 8 bolívares.

Ramón Galvis, presidente de la línea El Chama, detalló a Radio Fe y Alegría Noticias que en la reunión, efectuada el pasado sábado, “se acordó hacer un ajuste de tarifa para apalear la situación de la prestación del servicio del transporte en el estado Mérida. Agregó que la medida vendrá en los municipios Libertador y Santos Marquina, así como para el resto.

Explicó que la confederación de transportistas a nivel nacional está exigiendo que el pasaje esté en medio dólar y aseguró que el aumento se aplicará también en otros estados.

Galvis agregó que la Confederación a nivel nacional está pidiendo poner el pasaje corto a medio dólar, “sin embargo, entendemos la situación del país. Entendemos la situación de toda la gente, pero en estos momentos nosotros estamos hablando de 4 bolívares. También hay otras propuestas”.

Transportistas deben comprar combustible

Por su parte, Eladio Vergara, presidente de la línea La Otra Banda, destacó que la tarifa actual no les alcanza para adquirir combustible, ya que, afirmó, les surten 70 litros, pero tienen que comprar más para terminar su faena.

“Cuando no hay (combustible) tenemos que comprar 100 litros que nos cuestan 0.50 centavos de dólar (cada uno). O nos paramos, o salimos a cobrar un pasaje para poder mantener esas unidades hasta que en enero decidan qué pasaje nos van a poner a nivel nacional o nos sentamos con el alcalde a ver qué pasaje vamos a dejar en las rutas urbanas”, agregó Vergara.

El transportista indicó que están trabajando por grupos porque no pueden enviar todas las unidades a la calle ya que ellos también tienen familias.

Usuarios no aprueban el aumento del pasaje en Mérida

Por otro lado, hay usuarios que no están de acuerdo con este aumento ya que el salario sigue siendo el mismo y no alcanza para su alimentación.

Una usuaria de la ciudad de Mérida expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que esta decisión le parece “una atrocidad porque a nosotros, como trabajadores, no nos alcanza el sueldo. Los transportistas alegan que lo que les están subsidiando no les alcanza para toda la semana, pero a nosotros no nos ha subido el sueldo”.

Agregó que “o cobramos para pagar pasajes o cobramos para comer o no trabajamos”.