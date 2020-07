Avión ruso ingresa a espacio aéreo de Venezuela

El monitor de conflictos mundiales CNW informó que un avión de la Fuerza Aérea Rusa ingresó al espacio aéreo venezolano y salió sin que fuera reportado por las autoridades del país hasta el mediodía de este martes.

De acuerdo con la información difundida por @conflictsW, la aeronave rusa IL-62 (RA-86496) despegó desde Moscú, capital de Rusia, y se detuvo en algún lugar de África antes de sobrevolar el espacio aéreo de Venezuela.

Según la gráfica divulgada, el avión ruso IL-62 (RA-86496) sobrevoló la zona costera de Venezuela con dirección hacia el occidente del país.

Luego de sobrevolar territorio venezolano, la aeronave ingresó al espacio aéreo de Colombia, según informó monitor mundial de conflictos.

Al momento de darse a conocer este incidente, el monitor mundial de conflictos catalogó el sobrevuelo como “misterioso”.

Russian Air Force IL-62 (RA-86496) on a very strange flight path. It flew from Moscow, stopped somewhere in west Africa and has just flown over Venezuela on a strange flight path and is currently flying over Colombia#Russia pic.twitter.com/asFcSPHJAk