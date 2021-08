Bachilleres en Tucupita no pudieron pagar sus paquetes de grado

Ante los altos precios de los denominados paquetes de promoción, algunos bachilleres en Tucupita no pudieron asistir a sus actos de grado por no contar con los recursos necesarios para saldarlos,

Así lo afirmó el profesor Nilalex Márquez, docente de educación media diversificada en un liceo público de Tucupita, capital del estado Delta Amacuro.

Márquez reveló que aproximadamente 30 jóvenes del liceo Manuela Sáenz de Tucupita no asistieron al acto de grado porque no pudieron pagar sus respectivos paquetes de promoción que incluyen medallas, estolas, birretes y algunas fotografías.

El docente reveló que los paquetes de promoción pueden legar a costar 30 dólares, un monto que no todos los padres de bachilleres pudieron pagar.

“Conozco a muchos graduandos que no han ido a recibir sus títulos porque no tienen cómo pagarlos. Da dolor ver a estos niños graduándose y que sus padres no tengan cómo pagar todo”, dijo el docente.

No solo en ese liceo se presentó esta realidad. El profesor aseguró que se trata de una realidad que se presenta «en toda Tucupita».

Nilalex Márquez afirmó que, incluso, conoció a algunos bachilleres que no podían pagar los timbres fiscales o estampillas para los títulos.