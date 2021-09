Banco de Venezuela sigue sin funcionar

Usuarios del Banco de Venezuela siguen denunciando no disponer de su dinero ya que no pueden realizar ningún tipo de transacción.

Asimismo los usuarios utilizar sus tarjetas de debito, la banca on line no está disponible, y los puntos de ventas pertenecientes a la entidad bancaria no funcionan.

De igual forma, no pueden realizar transferencias o pago móvil, y mucho menos consultar saldo de sus cuentas bancarias en mas de 48 horas.

Por otro lado, el Gobierno venezolano indicó que es producto de un “hackeo masivo” contra la plataforma tecnológica del Banco de Venezuela.

El Estado venezolano informó este viernes por medio de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, que lo sucedido fue producto un “ataque terrorista”. Por lo que imposibilito a los usuarios el uso de los servicios bancarios, realizar operaciones y disponer de los recursos en sus cuentas.

“Se trata de un hackeo masivo que pretendía desaparecer y alterar la data bancaria del sistema financiero y con ello vulnerar la integridad del patrimonio económico de los clientes del Banco de Venezuela”, expresó el comunicado.

De igual forma, el comunicado señaló que “luego de un arduo trabajo se inició la fase de recuperación y restitución gradual de todos los servicios del banco”.

La Vicepresidencia Sectorial de Economía indicó que fue solicitado al Ministerio Público una “profunda investigación penal para dar con los responsables de esta acción criminal”.