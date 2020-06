Bancos abrieron sin dinero en efectivo

Durante el primer día de la flexibilización de la cuarentena, usuarios de las redes sociales cuestionarios que algunos bancos abrieran sus puertas sin dinero en efectivo tras varias semanas de estar cerrados.

Sin embargo, el mayor número de usuarios tensó la cuerda sobre el Banco de Venezuela, que ha sido el más cuestionado de acuerdo a lo se muestra en la red social Twitter.

Lunes #01Jun 10:20am Banco de Venezuela de la Avenida Urdaneta de La Candelaria en #Caracas SIN Dinero en Efectivo en las taquillas https://t.co/LIjObvCy3D — Antonio José Machado (@machadoantonio7) June 1, 2020

Largas colas se observan en las diferentes entidades bancarias de San Carlos, estado Cojedes: reportan que no se estaba entregando efectivo y se atendía por número de cédula. Vía @Class987FM pic.twitter.com/yCg0Bp5xYH — Sumarium (@sumariumcom) June 1, 2020

En otros casos, las entidades bancarias solo ofrecían 200 mil bolívares por usuario lo que provocó rechazos por parte de quienes acudieron a los bancos con el objetivo de retirar dinero en efectivo después de seis semanas sin el servicio.

El tercer evento que ha dejado a los bancos como uno de los servicios más cuestionados, ha sido la atención por parte del personal bancario que solo han permitido el acceso a las áreas que no implican el uso de taquillas internas, es decir, la zona de asesoramiento comercial, solicitud de servicios y tarjetas y algunos reclamos.

Pensionados salieron en Guárico

En San Juan de los Morros las colas estaban abarrotadas de adultos mayores que no han podido cobrar sus pensiones durante esta cuarentena. El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias consultó a varios de ellos.

Wiaman Borrego comentó que se estaba realizando la cola porque no ha podido cobrar su quincena, ya que empezó a trabajar en una institución del Estado en medio de la cuarentena.

“Vengo al banco para abrir la cuenta nómina. Tengo tres quincenas que no he podido cobrar porque no tengo la tarjeta y no he podido colocar la huella”, apuntó.

Por su parte, Mauricio Moreno señaló que no ha cobrado la pensión porque es nuevo en el registro y todavía no le han dado su tarjeta de débito.

“Yo vine porque me dijeron que a los nuevos pensionados les iban a solucionar el problema. No he cobrado nada porque no cuento con tarjeta”, denunció.

Sin distanciamiento social

Hay un elemento común en todos los bancos: no existe distanciamiento social entre quienes esperan, como lo muestran varias imágenes difundidas en las redes sociales en varias ciudades y estados de Venezuela.

#1Jun 10:30am #Banca #Mérida

Usuarios esperan una larga fila poder ingresae al Centro de Negocios del Banco de Venezuela, pasos arriba de la plaza Bolívar en la ciudad – @jquinteronews pic.twitter.com/EZf791C7F1 — Reporte Ya (@ReporteYa) June 1, 2020

Banco de Venezuela en Montalban. Aquí no hay distanciamiento social. Cuídese quien pueda. pic.twitter.com/gbWazT3M73 — Jose Fco. Acosta F. (@jfacostaf) June 1, 2020

Con información de Xiomara López