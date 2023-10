Bolívar: Caída de tensión provoca fallas en la distribución del agua

Una caída de tensión eléctrica la noche de este sábado 30 de septiembre afectó la distribución del agua en varias zonas de la ciudad de Caroní en el estado Bolívar, entre esas: la parroquia Unare, Core 8, Las Amazonas, Urb. Gran Sabana, Villa Jade, Villa Bahía y la zona industrial.

Ante esto, la estatal Hidrobolívar informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que restablecerán el servicio de agua de forma progresiva hacia esos sectores afectados.

Adicionalmente, Hidrobolívar agregó este domingo 1 de octubre que la caída de tensión en el acueducto de Puerto Ordaz, las parroquias Cachamay ye l 60 % de la parroquia Unare tendrán deficiencias en el suministro de agua.

Reacciones

Esta situación generó reacciones entre los habitantes de estas zonas, pues al parecer es una situación que se repite constantemente.

“Es un inhumano racionamiento cuando no hay problemas eléctricos. Si no pueden solucionar, es que no están preparados. Debe renunciar toda la Junta Directiva”, expresó una persona.

“No sé porqué informan eso si el agua normalmente llega 3 horas al día. Deficiencia o nada”, expuso otra.

“Esto es recurrente. Es el acueducto en el mundo que más caída de tensión produce. ¿No hay un ingeniero eléctrico que pueda realizar un estudio de carga? ¡Esto es inaceptable!”, apuntó otra.

