Cabello: “los escuálidos sí hablan paja”

“Los escuálidos están hablando paja”, dijo Diosdado Cabello en su visita al estado Zulia, como parte de una gira nacional para promocionar a los candidatos del Gran Polo Patriótico.

De esta manera, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), reaccionó a la difusión de un vídeo donde él mismo dice: “el que no vote, no come”.

Diosdado Cabello: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. pic.twitter.com/cWYeNUpwBm