Cacique yukpa denuncia precariedad en el sistema de salud de la Sierra de Perijá

El cacique de la etnia yukpa, William Manzano, denunció que las comunidades indígenas yukpa de la Sierra de Perijá (cordillera ubicada en el estado Zulia) sufren por la precariedad en el sistema de salud público.

Manzano indicó que no hay insumos en ninguno de los ambulatorios y sus hermanos de etnia no cuentan con ningún médico que atienda sus necesidades en las comunidades.

“Viceministra, ponga la mano en el corazón. Hay pacientes que no esperan por horas, minutos, ni segundos. Yo como cacique mayor le pido… no tengo un solo caso aquí, hay varios casos en el hospital. Usted bien sabe que el hospital está deteriorado. El poquito de incentivo que tenía de la quincena ya me lo gasté. 90 soberanos no aguantan, se fueron en tres inyecciones”, protestó el cacique Manzano.

Asimismo, expuso que esta situación se ha agudizado con el paso del tiempo, porque anteriormente había médicos y medicinas a su acceso, incluso hacían jornadas comunitarias.

Solución o movilización hasta Caracas

El cacique hizo un llamado dirigiéndose a todos los representantes del Gobierno nacional y pidió que el Ministerio de Salud dote de medicamentos a los hospitales y ambulatorios de la Sierra de Perijá.

“Que la ministra de Salud o viceministra hablen con la gente, antes de que el pueblo yukpa se movilice a Caracas. Después dicen que por qué los caciques mayores se mueven a Caracas. Viceministra, pase por el Hospital de Machiques”, dijo en su mensaje.

Expuso el caso de una familia en el que el niño recién nacido enfermó y los padres tuvieron que empeñar su teléfono para poder trasladarse a Maracaibo para que fuera atendido.

Este caso es un ejemplo del sacrificio que hacen otras familias también, incluso para comprar medicamentos, denunció el cacique mayor de la Sierra de Perijá.

Con información de Sergio Suárez | Radio Fe y Alegría Noticias.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.