Cae el consumo de alimentos en El Salvador por su alto costo

El consumo de alimentos en El Salvador está en declive según un estudio realizado por la Universidad Francisco Gavidia.

El alto costo de vida en El Salvador va en aumento y obliga a los salvadoreños a disminuir el consumo de productos proteicos, e incluso, bajar la cantidad de ingesta de otros productos alimenticios.

El mayor causante de esta situación es el aumento de los precios.

Los datos corresponden a un estudio sobre la microeconomía denominado Menos Carne y Más Optimismo. El estudio fue realizado por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia.

Consumo de alimentos en El Salvador

De acuerdo con el Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, 64,3 % de los salvadoreños han disminuido su alimentación.

El 75 % han dejado de comer carne de res, el 40 % ha dejado de consumir carne de pollo, el 32 % ya no consumen huevo de manera constante y el 23 % ha dejado de consumir el queso.

Con la reducción de acceso a los alimentos por su alto costo en el mercado final, la mayoría de los salvadoreños han sacrificado una de las tres comidas diarias. El 37 % no desayuna, el 41 % no puede almorzar y el 20 % no puede cenar.

Este resultado revela que los salvadoreños optan por comidas al día y no tres como ocurría de manera habitual. Este hecho demuestra que cae el consumo de alimentos en El Salvador.

Recortes obligados

Las dificultades económicas también obligan a los salvadoreños a eliminar gastos relacionados con el ocio y el entretenimiento.

El 38,2 % eliminó parcialmente los gastos de ocio y entretenimiento. El 20 % ha eliminado todos los gastos de entretenimiento; mientras que el 23 % no sufre la crisis y se han visto hacer recortes en gastos de ocio.

El estudio también abordó aspectos relacionados con la polémica política monetaria del Gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, al impulsar el uso del Bitcoin.

De acuerdo con el estudio, el 69 % nunca ha hecho operaciones con Bitcoin, 8 % conoce y ha realizado varias operaciones con el Bitcoin, mientras que el 14 % solo lo hizo una sola vez.

Todos los aspectos suman para contextualizar la crisis con lo cual cae el consumo de alimentos en El Salvador.

