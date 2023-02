Capriles destaca organización en consulta de PJ

Luego de conocer los resultados no vinculantes de la consulta interna que este sábado 25 de febrero se le hizo a las estructuras directivas del partido Primero Justicia, el abanderado Henrique Capriles destacó, además de dirigir su agradecimiento, la capacidad organizativa y de movilización de sus compañeros.

En varios mensajes de Twitter expresó que su reconocimiento iba dirigido “a todas las justicieras y justicieros que, con mucho esfuerzo, se movilizaron para participar: mi respeto y agradecimiento. Ustedes han sido, son y serán grandes luchadores para cambiar a nuestra patria Venezuela”.

Henrique Capriles, quien se midió en esta jornada con Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz, afirmó que su proyecto de país va más allá de ganar unas elecciones internas.

“Hoy ratificamos nuestra causa para construir el país de progreso que merecemos ser. Hoy quedó plasmado una vez más que el proyecto, la motivación y la causa de PJ es Venezuela. Tenemos una visión de país que va mucho más allá de candidaturas”, dijo.

Aunque su triunfo fue bastante holgado, al ganar en 19 de los 25 comités políticos de Primero Justicia en todo el país, aún se espera porque la directiva de la tolda cumpla con los otros componentes que han programado para definir quién los representará en las elecciones primarias de la oposición.

Se espera que para el 31 de marzo se haga el anuncio definitivo luego de allanar las fases del trabajo de campo, de la entrega de las empresas, de los estudios de opinión, que se sumarán a los resultados del 25 de febrero.

Por lo pronto no se conocen pronunciamientos ni del ex diputado nacional Juan Pablo Guanipa ni del ex alcalde de Sucre, Carlos Ocariz.

Gran demostración de participación, organización y compromiso con el país, dió nuestra casa @Pr1meroJusticia — Henrique Capriles R. (@hcapriles) February 25, 2023

