Capriles llama a participar en las legislativas de diciembre

El ex gobernador del estado Miranda Henrique Capriles fustigó severamente al diputado Juan Guaidó este miércoles 2 de setiembre por la tarde en una transmisión por redes sociales.

Reclamó que las fallidas operaciones del 30 de abril de 2019 y Gedeón, en mayo de este año, no fueron ni explicadas ni justificadas ante los ciudadanos que demandaban información del por qué se ejecutaron.

Capriles dijo que estos errores, y otros, son los que realmente atentan contra la unidad opositora en el país.

En cuanto al llamado “gobierno interino” criticó que no se puede seguir mintiéndole al país al afirmar que es una fantasía “gobernar por internet”. En esta línea dijo que “o sé es gobierno o sé es oposición”.

Luego de esta introducción anunció que invitaba a los venezolanos a participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre porque “si el régimen deja una rendijita hay que meter el pie”.

Desde esta perspectiva asomó su sintonía con el exhorto que hace semanas hacía la Conferencia Episcopal Venezolana.

En ese sentido, aseveró que el dilema no es votar o no en los comicios sino que “el verdadero dilema es luchar o no luchar. No me voy a quedar de brazos cruzados”.

Igualmente rechazó que se le llame “oportunista” y rememoró todas las sanciones de las cuales ha sido objeto, entre ellas la inhabilitación política por 15 años que le aplicó la Contraloría General de la República que le impide presentarse como candidato a cualquier evento electoral.

El también candidato presidencial en dos oportunidades manifestó que el plan de la oposición (aludiendo indirectamente a Guaidó) ya se había agotado y que a él no se le podía acusar de no haber acompañado a la unidad democrática.

Llamó a estar más cerca de los pobres, de la gente, del pueblo que pasa penurias y necesidades.

En esta materia electoral alabó la invitación que el gobierno nacional le ha extendido a las misiones de la ONU y de la Unión Europea para que participen como observadores y acompañantes en las elecciones legislativas .

Destacaba que es la primera convocatoria de este calibre que hace el oficialismo después de 16 años.

Cree firmemente que las elecciones de la AN de 2015 se ganaron “con la participación del pueblo”. Premisa que utiliza en este llamado para la próxima contienda.

Afirma que la oposición, “si se participa masivamente”, tiene serias opciones de triunfar de nuevo en las parlamentarias.

“Nadie está diciendo que con esta elección vamos a resolver la crisis económica, política y social. Lo que decimos es que si no participamos, va a ser más difícil”, agregó.

Propuso, en este mismo tenor, “seguir luchando por las condiciones electorales óptimas”.

Finalmente, arengó a la dirigencia opositora venezolana a cambiar de estrategia. “Los debates son estériles…la gente espera de nosotros otra cosa”.

Este miércoles el diputado Juan Guaidó, a través de un comunicado, rechazó la supuesta negociación que Capriles Radonsky y su colega Stalin González estarían llevando a cabo con la gestión de Nicolás Maduro a través de una intermediación del gobierno de Turquía.