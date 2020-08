Capturaron a dos presuntos ladrones de la escuela Fe y Alegría de El Tigre

View this post on Instagram

Polianzoátegui capturó a dos presuntos ladrones de la escuela Fe y Alegría en El Tigre _ Dos presuntos delincuentes fueron detenidos por funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, adscritos a la Brigada Motorizada de el CCP El Tigre, la noche de este domingo, en la calle Nueva Esparta del sector Pueblo Ajuro del municipio Simón Rodríguez. _ El Coronel Carlos Salazar García, director de la policía estadal, informó que los detenidos, aparentemente, están vinculados al robo perpetrado el pasado 13 de agosto, en la Unidad Educativa Fe y Alegría, donde cargaron con parte del techo del plantel. _ Los detenidos, identificados como Franklin José Salazar, de 37 años y Edgar Romero Rodríguez, de 42 años de edad, son señalados como azotes de los sectores aledaños, donde presuntamente se dedican al hurto de viviendas. _ Salazar, indicó que durante el procedimiento fueron incautadas 20 láminas de acerolic sustraídas de la escuela.