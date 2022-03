Cárcel para ex presidente de El Salvador por muerte de jesuitas

Este viernes 11 de marzo un juzgado de El Salvador ordenó capturar al ex presidente de ese país, Alfredo Cristiani, por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada por un comando del ejército en 1989.

“No queda más que decretar la detención en contra de esas personas porque no se presentaron al juzgado y no enviaron abogados”, escribió el juzgado en su resolución.

Antes de ordenar la captura la hija Alfredo Cristiani divulgó una declaración de su padre en la cual rechaza de nuevo las acusaciones.

En esa declaración el ex presidente indicó que no se presentará ante la justicia salvadoreña porque considera que no tendría garantías procesales.

A Cristiani se le acusa de omisión, es decir, por saber que ocurriría y no impidió la masacre de los jesuitas y sus colaboradoras en 1989.