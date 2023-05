Carmen Gómez: la solvencia económica impide que haya una buena higiene menstrual

Carmen Cecilia Gómez, directora de la organización Médicos Unidos de Venezuela, aseguró que la pobreza en el país dificulta la higiene menstrual porque si no hay dinero para comer, menos para comprarse un jabón íntimo especial, además de que muchas personas no puedan bañarse con frecuencia porque no les llega agua potable a sus hogares o cuando les llega está en malas condiciones.

“La solvencia económica impide que haya una buena higiene, entonces hay mayores enfermedades de transmisión sexual, más embarazos no deseados o adolescentes y más incidencias de cáncer en la mujer. Una cosa lleva a la otra, es una cadena”, expresó en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, en el marco del 28 de mayo, Día de la Higiene Menstrual.

El salario mínimo mensual en Venezuela se ubica en 130 bolívares, lo que representa unos 4,99 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela. Mientras tanto, reportes de la prensa reflejaban que para principios de mayo el costo de 10 unidades de toallas sanitarias, jabón intimo y pastillas para los dolores menstruales superaba los 20 dólares.

En ese contexto, Gómez recomendó hervir 10 minutos el agua que se usará para asear la zona íntima y recordó que además de las toallas sanitarias y tampones, en la actualidad se puede conseguir en el mercado la copa menstrual, que es una alternativa más económica ya que puede reutilizarse, aunque destacó que siempre hay que saber si no se es alérgica a los componentes de la copa o los tampones.

De hecho, ella cree que deberían implementarse consultas públicas, donde se hagan entrevistas a pacientes para saber si están dispuestas a usarla y darle las instrucciones para que conozca la copa y sepa ponérsela.

Gómez instó a educar a todos sobre este tema y lanzar campañas a través de los medios de comunicación por ser el instrumento principal para difundir la información masivamente.

La mujeres deben conocerse

Por otra parte, Gómez destacó la importancia de que las mujeres exploren su cuerpo para así detectar cualquier anormalidad y, que si son sexualmente activas, acudan al ginecólogo y le practiquen una citología al menos una vez al año.

“Las mujeres adultas deben conocerse, hacerse un tacto en sus genitales (…) Eso ayuda a posibles diagnósticos, el cuello uterino generalmente es suave, en cambio, si uno toca el cuello uterino y le duele o es duro como una piedra, eso muchas veces indica un cáncer”, explicó.

Añadió que toda mujer sexualmente activa debería asistir a una consulta ginecológica y hacer una citología por lo menos una vez al año, porque es la forma de saber si padece un proceso infeccioso o cancerígeno.

Lamentó que pese a que existen consultas a bajo costo o gratuitas a través de diversas ONG y en hospitales, el promedio de asistencia sigue siendo muy bajo.

“Hay una cuestión cultural que hace que les avergüence ir, pero eso debe ser una rutina. No es doloroso y el ginecólogo está preparado para atender a la persona con respeto y no hacerla sentir incómoda”, sostuvo.

A su vez, dijo que es necesario saber identificar los distintos tipos de flujo vaginal y conocer el ciclo menstrual, ya que son puntos claves para la prevención de cualquier tipo de enfermedad.

“Durante la ovulación se presenta un flujo genital que es normal, es una secreción que no molesta, que moja la ropa interior, pero no huele mal, no irrita ni tiene cambios de color (…) Muchas mujeres usan ese método como anticonceptivo o para concebir”, detalló la doctora.

