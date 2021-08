Casi 4 mil protestas registró el Observatorio de Conflictividad en seis meses

Durante el primer semestre del año 2021 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró un total de 3 mil 393 manifestaciones.

La información la dio a conocer el director del OVCS, Marco Antonio Ponce, en una entrevista a Radio Fe y Alegría Noticias.

Ponce indicó que tan solo en julio documentaron 671 protestas en todas las regiones del país, es decir que casi 22 protestas ocurrieron por día durante ese mes.

De las más de 600 manifestaciones, 91 eran exigencias de un plan de vacunación contra la COVID-19, que cumpliera las recomendaciones internacionales.

Sin embargo, aseguró que ninguna de estas protestas logró que el Estado cumpliera con sus exigencias.

«Las respuestas del Estado a las manifestaciones venezolanas son casi nulas, por eso vemos que las protestas son por los mismos temas, porque no se resuelve la problemática que los ciudadanos exigen», explicó Ponce.

«Lo que sí vemos es la actuación del Gobierno para detener la protestas, pero aún así no se han detenido. En la medida en que los venezolanos no vean que sus derechos están siendo otorgados las protestas no van a ceder», expresó el director del OVCS.

La demanda social como detonante

Ponce también afirmó que el tema social continúa siendo el motivo principal de las protestas en Venezuela.

«Se aprecia que el tema social continúa liderando las exigencias durante las protestas de nuestro país”, refirió.

«Los pancartazos y los cierres de calle son los tipos de protestas más comunes. La calle es el espacio más utilizado por los venezolanos para exigir sus derechos. Los derechos más exigidos son el tema de los servicios básicos, derecho a la justicia, derecho a la salud, el salario», enfatizó.