Caso Loyola Gumilla: Adolescente acosado habría informado a la directora que lo golpearon

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles 11 de mayo que el adolescente víctima de acoso escolar en el Colegio Loyola Gumilla, ubicado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, informó a la directora, Sara de Freitas, que otro adolescente lo golpeó y que sin embargo ella “hizo caso omiso”.

Agregó que por esa razón a De Freitas se le abrió una averiguación penal y fue imputada por el delito de omisión “previsto en el artículo 219 de la Lopna, en concordancia con el artículo 413 del Código Penal y las circunstancias agravantes del artículo 217”.

En ese sentido criticó al rector del Colegio Loyola Gumilla, Arturo Peraza, por “defender” a la directora cuando dio declaraciones a la prensa.

“El rector que salió en defensa es cómplice, tanto del agresor como de la autoridad que no le hizo caso a la víctima, ocurre muchas veces eso. Es como que ‘no bueno, chico, no importa’ ¿Cómo que no importa? si luego las golpizas continúan y se suicida el joven ¿De qué estaríamos hablando entonces? (…) Aquí no valen solidaridades automáticas”, dijo Saab

Añadió que el 27 de abril tuvieron conocimiento de que un adolescente de 14 años le propinó varios golpes a otro joven de 13 años de edad en plena instalación del Colegio Loyola Gumilla, de Puerto Ordaz.

Luego, dos días después (el 29 de abril), Saab informó que el Fiscal Noveno del estado Bolívar fue designado para investigar los hechos de violencia escolar en dicho centro educativo.

Expresó que en el transcurso de la investigación se determinó que la víctima presentaba contusiones equimóticas y excoriadas distribuidas en la cara lateral izquierda del cuello región frontotemporal izquierda y codo izquierdo, teniendo un período de curación de aproximadamente dos semanas.

Detalló que en fecha del 3 de mayo se realizó la audiencia de imputación en sede fiscal al adolescente agresor por el delito de lesiones intencionales personales previsto y sancionado en el Código Penal.