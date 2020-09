Cerraron accesos a Maturín exigiendo gasolina

La noche de este jueves 10 de septiembre, habitantes del El Tejero, en el estado Monagas, protestaron por combustible.

Cerca de las 9:30 de la noche, los usuarios que esperaban por el suministro en una estación de servicio cerraron la vía de acceso al municipio Maturín exigiendo el despacho.

En medio de la protesta fueron retenidos un camión cava y una cisterna que transportaba combustible.

A través de las redes sociales, usuarios reportaron que hubo detonaciones y detenciones, además de algunos vehículos afectados. Sin embargo, cerca de las 11:00 de la noche ya todo había vuelto a la normalidad.

Los habitantes de El Tejero, en el municipio Ezequiel Zamora, conocido por ser una zona petrolera, denuncian además estar incomunicados, lo que sumó a su molestia.

Este mismo jueves, la gobernadora Yelitza Santaella anunció que había “poco combustible” y pidió paciencia a los ciudadanos. Pero para muchas personas que han permanecido hasta 4 días en cola, no ha habido respuestas concretas.

#MonagasSinGasolina🗣️ Habitantes de El Tejero protestaron la noche de este jueves #10Sep

Por la falta de combustible que los tiene incomunicados.

🛢️"Reportes señalan de varios vehículos dañados, una cisterna de gasolina y un camión cava tomados por los manifestantes" @JeffCivira pic.twitter.com/f7seZb0zk6 — observatoriomonagas (@observatoriomo2) September 11, 2020

Diputado la critica

El diputado a la Asamblea Nacional, José Antonio Mendoza, se pronunció respecto a lo que ha estado sucediendo con el suministro de gasolina en la entidad y criticó la gestión de Santaella en materia de combustible.

“La gobernadora tiene el descaro de decirle a los monaguenses que en Venezuela no hay gasolina porque es un país sancionado. Nosotros queremos que la gobernadora salga a explicarle a la gente en las colas cómo es que Irán, que es un país sancionado, produce gasolina y Venezuela no”, expresó.

Mendoza además pidió a Santaella que explique “cómo es que las estaciones de servicio han sido un centro de negocios de sus supuestos funcionarios de su supuesta gestión. Salga y explique cómo después de hacer tantas colas, no hay agua, no hay luz, no hay gas”.