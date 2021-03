Cien camareras del hospital de Barcelona se declaran en huelga

Ante la falta de un tapabocas y otros implementos para trabajar, 100 camareras del hospital universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, Anzoátegui, se declararon en huelga de brazos caídos.

Además, dicen no estar dotadas de los insumos preventivos necesarios para trabajar en la región con casos de la nueva variante brasileña del Coronavirus.

Por otro lado, denunciaron que no fueron tomadas en cuenta en la jornada de vacunación anti Covid como personal encargado de la limpieza de las áreas clínicas.

Hortensia Martínez, una de las voceras de estas trabajadoras, ratificó a Radio Fe y Alegría Noticias que están de brazos caídos “porque no tenemos un tapabocas, ni guantes. No tenemos absolutamente nada y ahora nos quedamos sin vacunas”.

Otra de las denunciantes aseveró que si no le dan respuestas, “nos vamos, no trabajamos. No solo nosotras tenemos el riesgo, también están en riesgo las familias que tenemos en nuestras casas”.

A juicio del coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud de Anzoátegui, Edinson Hernández, no garantizarle a todos los trabajadores sanitarios el equipamiento preventivo necesario, sobre todo cuando se habla de un repunte de casos COVID en la región, es tanto como condenarlos a una muerte segura.

Dijo Hernández que “nos llaman héroes pero nos condenan a la muerte. No nos dan los equipos de bioseguridad, nos llaman héroes pero los salarios son de hambre, tenemos que ir pidiendo cola para llegar a nuestros sitios de trabajo”.