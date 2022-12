Claudio Fermín: se deber hacer política todos los años, no para las elecciones

El sociólogo Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones para Venezuela, considera que los partidos políticos deberían trabajar por ofrecer soluciones a los ciudadanos en lugar de hacer propagandismo y ataques con calumnias.

En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias para el programa De Primera Mano, Fermín habló este miércoles 7 de diciembre acerca del diálogo político venezolano ante las venideras elecciones presidenciales de 2024 y las primarias electorales de la oposición a efectuarse en 2023.

En este espacio acentúo que las elecciones no cubren toda la política. Es decir, que se debe hacer política y gestionar todos los años, no solo cuando hay llamado a procesos electorales.

En otro orden de ideas, Fermín señaló que el propagandismo político no debería permitirse como suele pasar: con vicios e ilegalidades; pues no está bien abusar de la propaganda, confundir a los electores con lo que es información, ni valerse de los recursos públicos para hacerla.

¿Oposición más dividida o unidad?

El dirigente político opinó que cuando se abra la campaña electoral para las elecciones habrá más confrontación y polémica entre la oposición, pero esto podría evitarse si se aprovechan el tiempo y el debate y se buscan acuerdos prácticos que permitan solucionar los problemas.

Sin embargo, dijo saber que hay sectores más extremistas que son muy noticiosos, que buscan la confrontación y estarían más pendiente de cómo castigar a sus adversarios.

“En los últimos 8 meses algunos hemos estado muy pendientes a los presupuesto de los ministerios, gobernaciones y alcaldías, que aunque son muy escasos, tienen que atender prioridades e incluir abastecimiento de agua, limpiezas de pozos, estaciones de bombeo y dotación de insumos en hospitales y otros centros de salud. Yo he estado pendiente de ese debate. Sin embargo, a otros les parece más atractivo el debate de atacar al adversario y acusarlo. El discurso extremista es muy llamativo, pero no necesariamente lo que hace ruido es lo que encuentra una solución a los problemas de la gente. Yo insisto en que aprovechemos los primeros seis meses del próximo año 2023 para buscar que los debates sean constructivos y pragmáticos”, afirmó.

Quienes pedían abstención, ahora llaman a la participación

Claudio Fermín cuestionó a los líderes políticos que en el pasado llamaban a la abstención en las elecciones y ahora llaman a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto.

Dijo que algunos partidos de la oposición afirmaron no participar porque no habían condiciones electorales, hoy están sentados en el diálogo de México y aceptando un proceso que ofrece las mismas condiciones que anteriormente habían.

“Cuando nosotros llamamos a votar, los promotores decían que era una sinvergüenzura, era un acto de colaboracionismo. Nosotros por años estuvimos defendiendo el diálogo y hoy están en México los que decían que era delito dialogar”, expresó.

“Yo invito a que la gente no se deje intimidar. El voto se defiende votando, poniendo testigos en las mesas. El voto no se defiende si usted comienza a decir que no hay condiciones, que nos van a hacer trampa. Si usted empieza a decir eso, va a crear una especie de temor y se convence a la gente de que no hay que votar. Así no se deficiente el voto, se defiende haciéndose presente votando”, enfatizó Fermín.