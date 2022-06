Claves del primer amistoso de la Vinotinto en la era Pékerman

El técnico argentino José Pekerman inicia su camino al Mundial 2026 con un amistoso contra dos selecciones: una de Europa, y la segunda de Asia. La primera, Malta, presenta un fútbol de cuestionable nivel y una carrera de tropiezos y derrotas que se asimila a la Vinotinto en la Eliminatoria a Catar.

El segundo rival asistirá al Mundial de noviembre. y Venezuela será su termómetro. Venezuela jugará este miércoles 1 de junio contra Malta y el 9 de junio contra Arabia Saudita, ambos partidos será en horas del medio día para Venezuela.

Rondón Vs. Machís

En el entorno futbolero aseguran que Pékerman convocará sólo a quienes se adapten a su estilo de juego, y quienes estén en su mejor momento competitivo.

Con la ausencia de Darwin Machís, parece ser cierto el llamado a los que «estén viviendo su mejor momento». Justamente, Machis pasa por un bajón competitivo notorio. Durante la recién finalizada Liga de España solo anotó cuatro goles.

Machís marcó escasos 4 goles durante la temporada 21-22. Jugó 25 partidos, 9 de ellos saliendo desde la banca, y lanzó 17 tiros al arco en toda la temporada.

No obstante, la no convocatoria de Machis por su bajón competitivo contrasta con el llamado de Rondón. Sin embargo, el aragüeño no dista mucho del bajo nivel competitivo de Machis.

Salomón Rondón jugó 23 partidos con el Everton en la Liga Premier de Inglaterra. En 12 de ellos salió desde la banca, pero pudo anotar apenas tres goles.

No obstante, uno está convocado y estará en los amistosos y el otro no. Todo indica que la presencia de Rondón se debe más a su condición de segundo capitán y su peso en el vestuario y no por su incidencia y rendimiento, por lo menos en el Everton.

El regreso de Adalberto Peñaranda

Peñaranda se reestrenará en la era Pékerman luego de ser descartado por técnicos anteriores. Graves problemas de disciplina lo alejó de la selección. Aunado a ello, el bajón competitivo de Peñaranda lo condenó al olvido.

Durante los últimos meses ha ido ganando protagonismo, y su aprendizaje después de la difusión de un cuestionable video parece haber llegado en el momento adecuado.

Peñaranda se ha comprometido a cuidar su vida privada, a concentrarse en su carrera y a elevar su nivel. Hasta este momento lo ha logrado, pero ahora debe competir por un puesto en la titular.

Atacantes físicos

La apuesta de Pékerman en la zona de ataque apunta al juego físico y con Rondón lo tiene garantizado. Los habilidosos serán los ocupantes de las sillas en la banca.

Tanto es así que también convocó al «colorado» Fernando Aristiguieta, de poco aporte en la construcción, pero sí de mucho desgaste físico «para que el falso nueve» tenga oportunidades de gol.

Según el entorno futbolero de la FVF, la idea de Pékerman es que Aristiguieta asuma el rol de Giroud en la selección de Francia.

El nuevo biotipo del jugador

En la era de Richard Páez, ya se hablaba del «biotipo del jugador venezolano». No había muchas alternativas y había que adaptar el juego al biotipo del venezolano.

El jugador venezolano no es aquel de presencia física extraordinaria. Pero, en la era Pékerman, el objetivo es competir a más alto nivel incluyendo sí o sí a un nuevo biotipo en todas las posiciones.

Aunque en esta selección no priva mucho está exigencia, en la selección juvenil sí es muy notorio el objetivo de Pékerman.

Sobre el estilo y su sistema de juego con la Vinotinto no se puede decir mucho, pero a dista del fútbol actual en cuanto al uso de un creativo, un conductor nato y no un velocista. Hasta ahora parece que no hay nada definido en esta posición.

La otra zona que reforzará es la defensiva. Hay algunos jugadores cuya presencia dependerá de cómo les vaya en los primeros amistosos.

La Red Nacional de Radio Fe y Alegría Noticias transmitirá ambos partidos a partir de las 12 y 45 del mediodía.