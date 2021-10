Colombia está dispuesta a reabrir comercialmente la frontera

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su país está dispuesto a reabrir comercialmente la frontera si se empieza siguiendo «un proceso ordenado».

Duque indicó este lunes 4 de octubre que no quiere «chambonadas», sino orden para así poder garantizar de forma segura el tránsito comercial por el principal paso fronterizo con Venezuela.

«Colombia está dispuesta a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo, pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, dijo el mandatario colombiano.

También señaló que el objetivo es empezar lo más pronto posible, «pero que empiece ante todo garantizando la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano».

«Eso ocurrirá en los próximos días, en las próximas semanas, pero lo haremos siempre con los criterios que tiene nuestro país en sus zonas de frontera, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte de carga», agregó Duque en su intervención.

Sus declaraciones se suman al anuncio de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, que aseguró que a partir de este 5 de octubre estará abierto el paso fronterizo en el Puente Internacional Simón Bolívar.

En una alocución transmitida por VTV, Rodríguez comunicó que la medida se adoptó «para que a través del puente empiecen a ingresar gandolas con productos de Venezuela a Colombia y viceversa».

Guaidó agradeció a Duque

Por su parte, el principal líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, agradeció al presidente colombiano por reabrir la frontera que se encuentra cerrada desde agosto de 2015 y desde febrero de 2019 para la circulación de personas tras la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia.

«Mucho agradecemos al gobierno de Colombia que haya abierto la frontera desde el primero de junio. Estos gestos protegen a los más vulnerables. Sabemos que el beneficio aumentará con mayor apertura de nuestras fronteras y el regreso de la democracia a Venezuela», expresó Guaidó en su cuenta de Twitter.