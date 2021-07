Con velas y canalete pescan en Ciudad Bolívar

En Ciudad Bolívar algunas embarcaciones continúan utilizando velas para cruzar desde esa localidad bolivarense hasta Soledad, en el estado Anzoátegui, e incluso para pescar especies que se dan en abundancia en esta época del año como el bocachico y la sapoara.

En el llamado Paseo Orinoco de la capital del estado Bolívar se observan muchos pescadores que están utilizando las velas para cursar las aguas del río y ejecutar sus faenas.

El pescador Rafael contó a Radio Fe y Alegría Noticias que «la mayoría andamos en pura vela porque no tenemos motor ya que a unos se los han robado y otros porque no tenemos gasolina, la mayoría también andamos en canalete por ese problema del combustible, un litro lo quieren vender en un dólar y así no alcanza».

Y no solamente son las labores de pesca las que efectúan de este modo artesanal y tradicional. También ejecutan el servicio de traslado de pasajeros de un lado a otro.

Para cruzar desde Ciudad Bolívar hasta Soledad de Anzoátegui «si la brisa está fuerte uno se tarda como media hora, pero si no pega fuerte se dura casi una hora».

Por Ángela Oronoz/Radio Fe y Alegría Noticias