Conoce los costos para pasar un día de playa en Anzoátegui

Cerca de 50 dólares requiere tener un ciudadano en su bolsillo para pasar un día de playa en las costas del estado Anzoátegui en esta Semana Santa.

Así lo comprobó Radio Fe y Alegría Noticias que, en un recorrido realizado por la ciudad de Lechería y el templo de la zona, logró apreciar que hay un gran número de personas disfrutando de las festividades religiosas en la playa.

Durante la consulta, distintas personas declararon que se hace cuesta arriba lograr pasar un rato agradable en la playa cuando se habla del dinero.

Movilizarse a la playa, comer gustosamente, alquilar un toldo para tener sombra y entre otras cosas, resulta en un gasto bastante pesado.

Costos para pasar un día de playa

Comida

Kilo de pescado: 3$

Plato de pescado con aperitivos: 20$

Playa

Toldo: Entre 10 y 15$ por 9 horas.

Estacionamiento: 3$

Paquetes de turismo

Habitación sencilla por noche: 260$ por persona.

Habitación presidencial por noche: 700$ por pareja.

Traslados

Precios de traslado de viaje en autobús: 15$

Traslado en lancha: 5$

Las personas afirman que necesitan tener en el bolsillo, al menos, 50 dólares para gastar en un día de playa. Y si van con la familia el gasto supera los 100 USD.

Además, cabe mencionar, que los boletos de Puerto la Cruz a las islas del Parque Nacional Mochima (ubicado entre los estados Sucre y Anzoátegui) tiene un costo de 5$ (USD) por persona.

#DePrimeraMano El toldo en una playa de Lechería ronda los 15 dólares. El plato de pescado frito está en unos 20 dólares.



Ciudadanos contaron cuánto gastaron

Una residente indicó que alguien de la zona «sin consumir nada y trayendo todo» se gasta una pareja con sus hijos aproximadamente 50 dólares.

«Ayer nos gastamos 20 dólares en refrescos, dulces y panes para pasar la mañana», afirmó.

Mientras que Carlos Zapata, quien proviene de la ciudad de El Tigre, aseguró que ha gastado entre 50 y 60 dólares en el traslado, consumo personal y alquiler de un toldo en la playa.

«Vale la pena estar acá en el municipio (Diego Bautista) Urbaneja y de disfrutar de los momentos», resaltó el hombre al hablar positivamente, pese a la situación de crisis del país.

Se esperan 5 mil temporadistas

De acuerdo con la directiva de el Terminal Terrestre de Puerto La Cruz, se estima una movilización de 5 mil temporadistas para estos días de Semana Santa.

En Puerto La Cruz hubo una buena fluencia de personas que se acercaron a las playas desde el domingo de ramos este 10 de abril.

Es por ello, que ya las autoridades de la Gobernación y Alcaldía desplegaron más de 6 mil funcionarios para el resguardo de las personas.

También hay playas desoladas

La playa Lido en Lechería este lunes se mantuvo con poco fluencia de personas. Para gran parte de la población el costo de un día de playa es muy elevado para sus ingresos, mucho más para aquellos que reciben un sueldo mínimo.

Sin embargo, algunas personas hacen el esfuerzo para tratar de salir de la rutina y pasar un día agradable.

Tal como la docente Liz Carvajal que dejó sus hijos en casa porque no tenía para llevarlos.

Carvajal, en un día de playa, sumando el traslado y dejando por fuera la comida, ha gastado entre 50 y 100 dólares para un grupo de tres personas. Ella viene de Caracas, se llevó su alimentos para pasar el día y no aumentar el gasto, ya que con el sueldo de docente no se puede «hacer nada».

«Me traigo la comida de la casa, me traigo los panes y todo, pero se gasta. Una familia en grupo no puede salir. Yo, por lo menos que tengo mis hijos, tuve que salir sola y dejarlos. En otra oportunidad saldrán ellos, pero con el sueldo de hoy en día no puede hacerlo. (De hecho,) hay que hacer muchos sacrificios para disfrutar unas vacaciones o unos buenos días de playa», dijo a Radio Fe y Alegría Noticias.

Playa en Lechería, Anzoátegui. Foto: José Félix Millán / Radio Fe y Alegría Noticias.

Vale precisar que las playas de Anzoátegui están aptas para la recreación y disfrute porque no hay restos del derrame petrolero denunciado hace semanas atrás. De acuerdo a las autoridades, se aplicó el saneamiento y remoción de la arena afectada por el hidrocarburo.