Costureras de Maturín se ayudan con la elaboración y venta de tapabocas

En estos tiempos de cuarentena cuando la economía supone un reto para los venezolanos, los maturineses tienen que reinventar sus ideas de negocios. Tal es el caso de Nelianllelys Rivas que contó a Radio Fe y Alegría Noticias cómo ella y su mamá, quienes anteriormente se dedicaban a la confección de ropa, hoy en día gracias a la sugerencia de algunos allegados se han sumado al emprendimiento de la elaboración y venta de tapabocas como una ayuda extra para mantener los ingresos del hogar.

“Para ser sincera, a ella le dieron la idea y se puso a inventar con unos retazos que tenía en la casa”, relató Rivas. Lo que un día comenzó como una prueba que se llevó a cabo con retazos que tenían en casa de trabajos de costura anteriores, hoy en día es una de las fuentes de ingreso más frecuentes de la familia Rivas, ya que aunque siguen ofreciendo prendas de vestir, para los clientes es más accesible y necesario comprar tapabocas que una prenda de ropa.

“Nosotras los hacemos con doble tela, y dependiendo del tipo (de tela) te cuesta mínimo 3 dólares el metro, eso sin contar los hilos y la elástica”.

Nelianllelys como muchos otros comerciantes que hacen vida en el mercado municipal, ha tenido que recurrir a la modalidad de establecer diferentes precios para su mercancía según el método de pago para no tener pérdidas a la hora de volver a invertir en los materiales. “Por punto me quitan el 10% así que tengo que ponerlos un poquito más caros si no es por efectivo o pago móvil”. “Con eso es que nos hemos ayudado, no es mucho pero se soluciona”.