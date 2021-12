COVAX enviará más de 6 millones de vacunas contra la COVID-19 en enero

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este miércoles 8 de diciembre que Venezuela recibirá más de 6 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, por medio del mecanismo COVAX en enero del 2022.

“Ya estamos en negociaciones con el productor con los vuelos para que lleguen a Venezuela, probablemente las primeras semanas de enero, un poco más de 6 millones de dosis de vacunas. Así que Venezuela va a recibir otras dos entregas en el mes de enero que van a apoyar los esfuerzos de vacunación en el país”, expresó Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.

A través del mecanismo Covax han llegado al país cerca de 5,9 millones de dosis de vacunas en tres envíos, entre septiembre y noviembre, con vacunas de Sinovac y Sinopharm.

Se espera completar las 12,06 millones de dosis pagadas a Covax con estos lotes previstos para enero. De acuerdo a lo comunicado por la OPS en sesiones anteriores, las vacunas negociadas serían de Sinopharm.

Variante Ómicron

El infectólogo Julio Castro aseguró que según publicaciones científicas preliminares las personas vacunadas contra la COVID-19 podrían estar muy protegidas si llegaran a contraer la variante Ómicron.

Sin embargo señaló a Radio Fe y Alegría Noticias que aún no se sabe si la efectividad de la vacuna antiCOVID-19 se mantiene en esta mutación.

«Hay una publicación muy temprana donde dice que pareciera que sí, es decir, que los vacunados van a estar protegidos de Ómicron al igual que el resto de las otras variantes, pero todavía es muy preliminar ese estudio científico», dijo Castro.

Aseguró que el foco de atención son los que aún no se han vacunado contra la enfermedad, en particular si son mayores de 65 años.

«De lo que hay que estar muy pendientes es de los no vacunados, porque ellos, en particular si son mayores de 65 años, tienen mucho mayor riesgo, en cambio los vacunados tienen una protección muy alta, no es absoluta, pero tiene una protección muy alta en cuanto a la enfermedad severa», refirió.