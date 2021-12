Personas vacunadas contra la COVID-19 podrían estar muy protegidas ante Ómicron

El infectólogo Julio Castro aseguró que según publicaciones científicas preliminares las personas vacunadas contra la COVID-19 podrían estar muy protegidas si llegaran a contraer la variante Ómicron.

Sin embargo señaló a Radio Fe y Alegría Noticias que aún no se sabe si la efectividad de la vacuna antiCOVID-19 se mantiene en esta mutación.

«Hay una publicación muy temprana donde dice que pareciera que sí, es decir, que los vacunados van a estar protegidos de Ómicron al igual que el resto de las otras variantes, pero todavía es muy preliminar ese estudio científico», dijo Castro.

Aseguró que el foco de atención son los que aún no se han vacunado contra la enfermedad, en particular si son mayores de 65 años.

«De lo que hay que estar muy pendientes es de los no vacunados, porque ellos, en particular si son mayores de 65 años, tienen mucho mayor riesgo, en cambio los vacunados tienen una protección muy alta, no es absoluta, pero tiene una protección muy alta en cuanto a la enfermedad severa», refirió.

¿Qué es Ómicron?

El infectólogo aclaró que se le denomina «Ómicron» a una nueva variante de la COVID-19.

«Hay personas que piensan que es un virus diferente, es el mismo virus, lo que pasa es que es una mutación», expresó Castro.

En ese sentido hizo énfasis en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado una clasificación de las variantes, pero Ómicron fue declarada como «variante de preocupación».

«Se encuentra en esa clasificación en base a que tiene un número importante de modificaciones genéticas de algunas zonas específicas que codifican aspectos fundamentales, como por ejemplo, el reconocimiento inmunológico, es decir, la forma en cómo el sistema inmunológico la reconoce a ella (la COVID-19)», explicó Castro.

Acotó que debido a esta codificación el sistema inmunológico no la reconoce muy exactamente, es por esa razón que existe la posibilidad de mayor riesgo de reinfección.