Crecida del río Nula alertó a la población

Productores del campo ubicados al oeste del estado Apure reportaron a Radio Fe y Alegría Noticias la crecida del río Nula.

Ante la alerta, hecha este domingo 16 de octubre, el equipo local hizo un recorrido por la zona y conversó con algunos habitantes aledaños al río. Ellos señalaron su preocupación porque el río estaba creciendo con las lluvias, arrastrando tierra y vegetación. No obstante, para la mañana de este lunes 17 de octubre el río había descendido un poco.

En las cercanías del río Nula hay al menos ocho hogares que quedan en riesgo cuando el caudal sube. Algunas familias tomaron previsiones ante cualquier eventualidad y aseguraron tener comida y agua almacenadas.

En este sentido, funcionarios de los organismos de seguridad y del cuerpo de bomberos exhortaron a la población de El Nula a mantenerse alerta por las lluvias y tener a la mano el número de emergencia.

El río Nula tiene antecedentes por las lluvias

El río Nula se desbordó el pasado 12 de mayo debido a las fuertes lluvias de ese entonces. Habitantes del sector Colinas de San Camilo comentaron en ese momento a Radio Fe y Alegría Noticias que esto regularmente ocurre cuando llueve fuerte. Agregaron que en ese momento no se esperaban que el río afectara sus viviendas.

“Cuando yo me levanté vi que el agua ya me llegaba a las rodillas y me fui al cuarto a buscar a mi mamá. La nevera y todo se echó a perder”, narró uno de los vecinos de la zona.

Lluvias en Apure

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que debido a la onda tropical número 44 habrá lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en Apure y otras regiones del país.