Siete familias quedaron afectadas por desbordamiento del río Nula, Apure

El río Nula, en la parroquia San Camilo del municipio Páez, el Alto Apure, se desbordó durante la madrugada de este jueves 12 de mayo debido a las fuertes lluvias.

Este miércoles Radio Fe y Alegría Noticias hizo un recorrido por el sector Colinas de San Camilo. Los habitantes de la zona comentaron que regularmente cuando llueve fuerte el agua entra a sus casas, pero los vecinos no se esperaban que en horas de la noche y madrugada se desbordara el río y afectara sus viviendas.

«Cuando yo me levanté vi que el agua ya me llegaba a las rodillas y me fui al cuarto a buscar a mi mamá. La nevera y todo se echó a perder», narró uno de los vecinos de la zona.

Aseguró que alrededor de la 12 de la noche se percató de que estaba su casa inundada. También detalló que son 7 hogares afectados por esta situación.

Este sector afectado se encuentran a escasos metros del río Nula y con previo aviso habían solicitado a las autoridades municipales y regionales atención ante las fuertes precipitaciones.

Las familias damnificadas denunciaron que le hicieron un llamado al Cuerpo de Bomberos y autoridades y no hubo respuesta para socorrerlos durante la madrugada.

El año pasado los habitantes de esta comunidad vivieron una situación similar con la crecida del río Nula.