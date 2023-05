Cuatro amigos narran sus disparatadas vivencias en “Jugadores”

Una nueva pieza teatral que lleva por nombre Jugadores llegó este viernes 5 de mayo de 2023 a la sala del Trasnocho Cultural, en Caracas. Esta obra cuenta con la participación de los primeros actores Héctor Manrique, Antonio Delli, Armando Cabrera y Djamil Jassir, quienes durante casi dos horas y, bajo el humor negro, muestran sus miserias, sus sueños y excesos.

Jugadores es una radiografía de las relaciones humanas, las ironías de la vida pero, ante todo, pone la amistad como un elemento fundamental entre estos cuatro hombres: un barbero, un enterrador, un actor y un profesor de matemáticas, quienes se conocieron a través del juego y las apuestas.

Esta obra, original del autor Pau Miró, ya se presentó con rotundo éxito en otros países como España, México, Perú y ahora en Venezuela con el auspicio de la Embajada de España y el apoyo de las academias Grupo Teatral Skena y Grupo Actoral 80.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con el actor Antonio Delli, quien también personifica a un actor en Jugadores y que para él esta pieza está llena de satisfacciones, diversión, entrega y trabajar en lo que le apasiona, es decir, el teatro.

Comentó que desde que la directora de la pieza, Angélica Arteaga, lo llamó para participar, leyó el libreto y de inmediato confirmó su participación, porque además existe “un equipo hermoso de compañeros”, dijo.

Delli resaltó que los cuatro amigos atraviesan por un momento climático en sus vidas con subidas y bajadas, “pero más bajadas que subidas realmente”, expresó entre risas.

La amistad por encima de todo

Delli agregó que a estos cuatro hombres los une la amistad “más allá de cualquier cosa, de sus peleas, excesos y confrontaciones”, pero que es a través del juego que logran la unión. A su juicio, con esta comedia “la gente la va a disfrutar muchísimo”.

No obstante, todos los juegos de azar pueden causar problemas y, en el caso particular de Jugadores, ocurre un hecho –que en esta nota no podemos revelar- en el que los cuatro amigos deben tomar cartas en el asunto y, con sus torpezas, logran salir airosos.

Foto: Lenys Martínez

-¿Cómo fue para Antonio Delli la preparación de este personaje?

-“¡Me encanta! Es muy cómico y divertido porque en este actor se reflejan muchas cosas de la gente de entretenimiento, pero que a la vez encuentra otras aficiones y pasiones que ahora le llaman mucho más la atención que asistir a un casting. Es muy chévere, tiene muchas aristas y me encantó cuando lo leí”, puntualizó.

Jugadores, cuyos ensayos comenzaron a finales del año pasado, está bajo la producción de María José Castro y Jayler Romero, con la asistencia de dirección de Carlos Arteaga, ambientación y vestuario de Eva Ivanyi e iluminación de José Jiménez.

Esta obra se presentará durante cinco semanas en el Teatro Trasnocho los viernes a las 8:00 pm, mientras que sábados y domingo las funciones serán a las 7:00 pm.

Quienes deseen adquirir boletos para esta comedia, lo podrán hacer en las taquillas del teatro o a través de Ticketmundo.com.ve.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.