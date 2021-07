Cuatro días sin combustible lleva el sector transporte en Mérida

Desde el pasado viernes 16 de julio trabajadores del sector transporte que trabajan en la línea “La Otra Banda”, del municipio Libertador del estado Mérida, llevan sin poder equipar sus unidades de combustible tanto de gasolina como de gasoil.

Eladio Vergara, presidente de la línea “La Otra Banda”, precisó que hasta este lunes 19 de julio, inicio de semana flexibilizada también en la entidad, representantes de la mesa técnica de este servicio les comunicaron a los trabajadores de esta cooperativa que “no hay combustible”.

“Lamentablemente desde el jueves pasado que nos echaron gasoil, lo que fue viernes, sábado, domingo y lunes ni ha habido combustible, anoche nos avisaron que no había combustible para el día de hoy lunes 19 ni gasolina ni gasoil, nos dicen eso y más nada, que no hay y punto”, aseguró Vergara.

Día del niño sin transporte y más de 700 personas varadas

Este domingo 18 de julio, día del niño, Vergara manifestó que tampoco prestaron el servicio de transporte público en Mérida, quedando los padres y representantes que disponían sacar a sus pequeños hacia algunos lugares de distracción y esparcimiento varados en algunas paradas, entre ellas del sector Los Curos, La Pedregosa, Los Próceres, Sai – Sai, La Floresta, La Humboldt, avenida Las Américas, Los Sauzales y El Llanito.

“La gente no pudo sacar a sus niños a los parques, a los sitios recreacionales, porque no hubo transporte y tengo la sorpresa de que hoy lunes 19 empezando la semana flexible tampoco hay combustible y hubiese sido bueno que le informaran al pueblo de que no estén en esas colas, me estaban llamando del sector F que hay más de 700 personas esperando transporte, yo les expliqué muy claro que transporte no había porque no había combustible desde el viernes pasado”, apuntó Vergara.

La crisis del combustible ha paralizado en varias oportunidades el transporte de esta cooperativa que posee 50 unidades y más de 100 trabajadores del volante que, según Vergara, mantienen suspendido el funcionamiento de los autobuses debido a que consideran que trabajar en la actualidad bajo ciertas medidas y condiciones hoy en día “no es rentable” para esta clase laboral, ya que pueden surtir 20 carros diarios y sólo 50 litros de combustible.

Merideños perjudicados ante la ausencia de transporte

Lisbeth Rivera, habitante de “Los Curos”, parte media, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que hay días que cuentan con transporte público pero hay otros que no y deben caminar largos trayectos desde el sector “Los Curos” hasta las paradas del Milenium y La Avioneta para poder dirigirse a sus sitios de trabajo o hacer alguna diligencia hasta el centro de la ciudad.

“Hoy yo no he salido, pero mi hermano me comentó que hoy había mucha cola en la parada porque no hay autobuses, muchas personas se van hasta La Avioneta, el Milenium, La Pedregosa y de ahí agarran el trole o una buseta de Ejido, aquí ya tienen hasta un caminito por la montaña, cuando no hay transporte se pone difícil, muchas veces cuando yo voy al centro me voy caminando hacia La Pedregosa o hacia el Milenium para agarrar el bus de Ejido”, mencionó.