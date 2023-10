CVG continúa sin instalar mesa de trabajo con jubilados y pensionados

Desde hace dos meses, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) incumple con la instalación de una mesa de trabajo prometida a jubilados y pensionados del holding el pasado 23 de agosto. La instancia fue un compromiso adquirido por la junta interventora para que los adultos mayores levantaran una huelga de hambre de 8 días que iniciaron a las afueras de la empresa.

En este sentido, el acta convenio del mes de agosto compromete a las autoridades de la CVG a conformar una instancia para revisar el cálculo hecho en concepto de prestaciones sociales, activar las pensiones para mujeres sobrevivientes y atender los reclamos de los manifestantes.

Luego de dos meses, los afectados protestaron nuevamente este 26 de octubre para exigir respuestas en torno a la problemática.

“El lunes se cumplieron dos meses de firmada esta acta. Ocurrió el 23 de agosto de 2023. Acá se asumieron unos grandes compromisos dentro de los cuales está la problemática laboral que debe ser resuelta por la CVG, como lo es la desprotección que tienen con los compañeros de Maderas del Orinoco, las prestaciones de los trabajadores”, expresó Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar.

Medina agregó: “no tenemos una relación de a cuántos trabajadores se les han reconocido sus prestaciones. Nos enteramos que todos los presidentes de la CVG están en Caracas, en el banquillo de los acusados, peleándose por quién va a dirigir la corporación. Hay una gran pelea política. Aquí los afectados somos nosotros, mientras ellos se matan”.

Denuncian que la CVG no ha pagado las prestaciones sociales

Hugo Medina afirmó que la precarización salarial viene mermando la calidad de vida de los pensionados, quienes perciben menos de 5 dólares al mes en concepto de pensión. Asimismo, recalcó que la huelga se debió al impago por parte de la CVG de prestaciones sociales, lo que trajo la jubilación de muchos trabajadores sin el pago correspondiente.

En este sentido, durante la firma del acta, la junta interventora reconoció que hay prestaciones sociales que datan desde el 2016 y que todavía no les pagan. Estos montos son los que requieren recálculo debido a la devaluación de los montos.

Hay que señalar que, según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, las prestaciones sociales son un beneficio que deberían pagarse los próximos 5 días después de la jubilación.

Durante 2023, trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco, CVG Venalum, CVG Sidor y CVG Casa matriz han denunciado una política de incumplimiento por parte de la corporación, que consiste en hacer trámites de jubilación, en algunos casos forzosa, y luego no pagar los beneficios contemplados en la ley a los trabajadores.

Exigen aplicación de contrataciones colectivas

En el marco de la firma de acuerdos entre la Plataforma Unitaria Democrática y el Gobierno de Nicolás Maduro en Barbados, se alcanzó el levantamiento de sanciones económicas por un período de 6 meses para el Estado venezolano.

El “bloqueo económico” fue la justificación durante muchos años del impago de beneficios para el trabajador, sobre esto, los manifestantes alegaron que, tras el levantamiento de las sanciones, esperan la restitución de sus contrataciones colectivas.

“Producto de las conversaciones que se realizaron en Barbados, donde le liberaron al presidente de la República las sanciones para que pueda comercializar oro, petróleo (…) Presidente, ya usted tiene las manos libres, desde Guayana le exigimos que nos restituya nuestros contratos colectivos que usted, como presidente obrero, nos expropió con su memorándum 2792”, manifestó Medina.

Aseguran que hay 600 jubilados fallecidos por falta de atención médica

En el mismo orden de ideas, uno de los puntos a tratar en la mesa de trabajo sería precisamente la falta de insumos hospitalarios en los centros de salud. Esto más el incumplimiento en la entrega de medicamentos.

Los afectados exigen la revisión inmediata de las condiciones del hospital de los trabajadores Dr. José Gregorio Hernández. Según sus cifras, aseguran que han muerto al menos 600 jubilados durante el año 2023.

“El fin de semana murieron tres compañeros por falta de atención médica. Exigimos que activen una clínica. Estamos falleciendo a mengua porque no hay un hospital que garantice la salud en el estado. Somos enfermos ocupacionales y lo que percibimos no nos permite cubrir nuestras necesidades básicas. Desde Guayana, le hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro. Ya no hay sanciones económicas, reivindíquese con la clase trabajadora”, puntualizó Medina.

“En ese año, han muerto más de 600 jubilados y pensionados. Nadie les para. Entiérralo y más nada. Ese mamotreto que está allí y que funciona como hospital de trabajadores no sirve. No se puede llamar hospital a un centro que no tiene ambulancia, rayos X, quirófano. La emergencia te queda en el segundo piso y tú entras al ascensor y allí no entra una camilla. No está acondicionado. ¿De qué estamos hablando? A los especialistas no les pagan. Tiene más de 8 meses sin cobrar”, concluyó el trabajador.

