Daniel Ortega ordenó el cierre de dos universidades más

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó recientemente el cierre de otras dos universidades privadas, así como también la confiscación de sus bienes. Con esto, ya son 26 las instituciones que el gobierno nicaragüense ilegalizó desde el 2021.

Las universidades que cerradas son la Asociación Universidad Evangélica Nicaragüense Martín Luther King Jr. (UENIC) y la Asociación Universidad de Occidente (UDO), según lo establece un acuerdo del Ministerio de Gobernación, que publicó el Diario Oficial La Gaceta.

La orden del cierre de ambas instituciones universitarias resultó por solicitud del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), según el Ministerio de Gobernación nicaragüense.

Presuntamente, en el caso de la UENIC, esta universidad tenía algunas ofertas académicas y emitía documentos instituciones con logotipos del CNE y CNEA sin autorización alguna.

Las universidades no contaban con “autorización”

Las autoridades del Gobierno de Ortega aseguraron que la UENIC no tiene la estructura básica para funcionar como universidad ni el control de la planta docente, no lleva registro académico de sus estudiantes ni registro de sus docentes. A su vez, indican que los pagos para titulación tienen precios “exuberantes”, cuyos montos no revelaron.

En el caso de la UDO, que funcionaba desde 1998, supuestamente impartía carreras que tampoco contaban con la autorización de los principales entes educativos y que además tenía deficiencias académicas en varias materias, así como también en la cantidad de docentes y estructura de funcionamiento.

El Ministerio de Gobernación bajo el poder de Daniel Ortega, ordenó a las autoridades de las universidades canceladas a que entreguen al CNU de forma limpia y ordenada la información de estudiantes, docentes carreras, planes de estudio y bases de datos. Por otra parte, deberán entregar los bienes muebles e inmuebles que traspasarán a nombre del Estado de Nicaragua.

Al mismo tiempo, informó que el CNU reubicará a los estudiantes que pertenecían a estas universidades en otras casas de estudios que cuenten con la autorización en el país.

