De 110 mil personas con VIH en Venezuela solo 40 mil reciben tratamiento

Alberto Nieves, director ejecutivo de la Asociación Ciudadana contra el Sida, reveló a través de Radio Fe y Alegría Noticias, que las organizaciones que trabajan sobre este asunto tienen “mucho trabajo porque los derechos humanos de las personas con VIH están gravemente afectados”.

Este primero de diciembre se conmemora en todo el mundo el día de la lucha contra el SIDA.

Y para muestra un botón. Dijo que desde el año 2016 el gobierno venezolano no compra medicamentos antiretrovirales y recordó “que son medicinas vitales para que las personas con VIH puedan seguir viviendo”, por lo cual “naturalmente sus vidas están amenazadas por el riesgo a morir”.

Sin embargo, por fortuna, apuntó Nieves, desde el 2019 Venezuela está recibiendo un medicamento antiretroviral, de los mejores del mundo, donado por el Fondo Global de la lucha contra el Sida, Tuberculosis y la Malaria, “lo que ha permitido salvar la vida a más de 40 mil personas”.

Aunque el Estado venezolano “por sí solo no muestra datos”, el programa ONUSIDA revela que en el país había, para el 2019, 110 mil personas con VIH.

Nieves cree que el número es mayor “pero si esto es así, y si solo 40 mil están recibiendo tratamiento, estamos hablando que más del 70 por ciento se quedó atrás, abandonado, sin ningún tipo de medicamentos, cosa que es muy grave”.

También denunció que en ningún centro de salud pública hay reactivos para hacerse chequeos en su condición de salud para determinar si se tiene o no VIH. Ni tampoco existen pruebas para llevar el control de la enfermedad, “cuestión que es sumamente importante para saber la cantidad de virus presente en la sangre”.

Embarazadas con VIH

El activista también habló del caso particular de las embarazadas con VIH. Solo por datos oficiales se tenía conocimiento que hasta el año pasado había 1.600 embarazadas con el padecimiento “y solo estaban recibiendo el tratamiento un 17 por ciento”.

Agregó que esta condición crítica se está profundizando a raíz de la presencia de la COVID-19 “y del colapso del sistema público de salud y eso obviamente afecta directamente a las personas con VIH”.

El tema de las sanciones

Sobre el tema de las famosas sanciones económicas contra el país, Nieves acotó que el deterioro del sistema sanitario nacional y de la falta de retrovirales datan desde el año 2009.

Luego se terminó de colapsar con la aparición de la emergencia humanitaria compleja a partir del año 2015. “En todo ese tiempo no había sanciones”.

Invitó a recordar que para ese período en el país “se hicieron grandes inversiones para la compra de armamentos en un país donde no hay guerra”.

No desdeñó que las sanciones ejerzan algún tipo de daño para la adquisición de medicamentos pero consideró que no es la causa principal “porque también observamos que existe un bloqueo a nivel nacional que no permite que la ayuda humanitaria llegue tal cual como la requiere el país”.

Aseveró que “la respuesta al tema del VIH no se debe politizar, este es un tema de todos, de derechos humanos”.