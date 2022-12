¿De qué se trata la tendencia en TikTok sobre Chávez y los sueños?

Durante las últimas semanas, jóvenes de Venezuela están usando una tendencia en la red social TikTok para expresar que no han podido cumplir sus sueños por nacer en la generación que no tiene recuerdos de otro gobierno que no sea el que inició con Hugo Chávez y continuó Nicolás Maduro.

¿Por qué una generación que no votó hace 24 años tiene que pagar las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja en la que se ha visto sumergida la nación? Eso se preguntan los jóvenes que han creado ya más de mil publicaciones.

La tendencia consiste en poner una foto de la persona cuando era niño o niña agregando lo que soñaban ser, luego hay una transición hacia la famosa foto del fallecido presidente Chávez, donde con sus dos dedos en la frente hace la señal de unos cachos, y culmina con un vídeo de lo que el autor está haciendo en la actualidad para ganarse la vida.

Si entran a este trend de tiktok se ve lo que hizo Chávez con VENEZUELA.



Que dolor 😢🇻🇪 pic.twitter.com/uDcs5kBikn — Javier Flores 💊 (@farmacotips) November 28, 2022

Los videos los inició un chico que en la red social se hace llamar El Koke Nava, quien en un video publicado el 13 de noviembre enseñó que desde pequeño soñó con trabajar como ingeniero en la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Pero tuvo que emigrar y ahora trabaja en una estación de servicio en Chile.

Días posteriores, Dennys Brizuela, abogada venezolana, subió un video similar donde afirmó que soñaba con tener un gran bufete y en la actualidad es vendedora. Esta publicación tuvo más de tres millones de reproducciones, por lo que se convirtió en una tendencia popular en el país.

Más de 4200 personas respondieron al video de Brizuela afirmando saber lo que se siente no poder cumplir sus sueños, pues ellos también vieron destruidos sus sueños de ser abogados, médicos, veterinarios, actores o ingenieros.

Estoy llorando con el Trend de tiktok de que por culpa de chavez la gente no pudo ser lo que quería😭😭😭😭 — CRISTIAN ONORATO🤍 (@CRISTIANON0RATO) November 22, 2022

Me avisan cuando pase de moda el trend de TikTok de Chávez destruyendo los sueños de la juventud porque me siento identificada y no quiero volver a sangrar por esa herida. — Stephanie (@StephZambrano) November 23, 2022

Sueños destruidos

La crisis en Venezuela ha causado una de las más graves migraciones de trabajadores altamente calificados. Un profesional escoge estar en otro país haciendo trabajo de casa, de obra u otra cosa por dinero, antes que estar en su país, donde se necesitan 31 salarios mínimos para poner comida en la mesa.

Ese es el caso de César Moreno Sánchez, quien egresó como abogado, trabajó seis años en el Poder Judicial en el país, pero debido a la crisis terminó yéndose a Perú. Allí trabajó por un tiempo como cocinero, en una agencia de viajes, limpiando baños, vendiendo frutas y hasta haciendo delivery en bicicleta. Luego, se mudó a Ecuador y ahora trabaja haciendo delivery en su propia moto.

O el caso de Elizabeth Fernández, otra joven que deseaba ser veterinaria porque quería salvar a “miles de animalitos” y terminó trabajando en una estación de gasolina en el extranjero.

“Tengo un buen trabajo. No era lo que yo quería, pero fue lo que me tocó vivir por circunstancias de la vida”, aclaró Fernández, en un segundo video en el que responde el comentario a un usuario.

Francys Martorano, quien quería ser actriz e incluso participó en varias oportunidades en una telenovela de Venevisión, se fue a vivir a España en busca de una mejorar calidad de vida. Actualmente está desempleada porque no le renovaron el contrato de su empleo, según dijo en un live de TikTok.

La tendencia como realidad

Andrea Geara, venezolana viviendo en Florida, aseveró en Tiktok, luego de subir su video haciendo esta tendencia, que abandonó su sueño de ser comunicadora y vio un mejor futuro afuera, pues incluso cuando trabaja en una pizzería, es feliz con ello.

También afirmó que estas publicaciones trascienden de TikTok, pues esta es la vida de millones de migrantes venezolanos que han huido de su tierra por la crisis.

El joven Andru Freites reveló que tenía pensado ser gerente de alguna empresa tras egresar, pero la vida lo llevó a trabajar como operario en Chile. Mientras tanto, Ana Paola Vezza, quien también se montó en la ola de los vídeos, aclaró en un segundo video que viajó fuera de Venezuela para lograr recolectar dinero para su graduación. Se fue a Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Entre esos países pasó un total de dos años fuera de su territorio. Dijo que le tocó trabajar de camarera en un restaurante, pero “gracias a Dios”, ahora se encuentra en Venezuela tras regresar para retomar sus estudios y espera recibir pronto su título como arquitecta.

Reacciones de dolor

“Me da mucha tristeza el trend de las personas que no lograron su objetivo por culpa de Chávez, ellos ni siquiera votaron por él y pagaron las consecuencias. Lo peor de todo es que hasta el sol de hoy todos los jóvenes venezolanos sienten miedo con respecto a su carrera universitaria. He conocido a cientos de estudiantes que estudian una carrera que no les gusta solo por dinero o por las posibilidades de salir de Venezuela, muchos en paro, otros que ni estudiar pudieron y de verdad es muy chimbo ver cómo las nuevas generaciones pagan por algo que no hicieron”, escribió una joven que se identifica como Ori en Twitter.

“El trend de TikTok sobre los sueños que gente que no pudo alcanzar por culpa de Chávez —y Maduro—, no podría representar de mejor manera la frustración de mi generación. Además, el mensaje es poderoso: no olvidamos de quién es la culpa. No hay “ambas partes”: fue el chavismo”, dijo Raúl Castillo, periodista venezolano.

El sentimiento es común entre los internautas. Todos los comentarios en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook son negativos y de lamento porque afirman que el Gobierno de Hugo Chávez “a la generación que le hizo más daño fue a la que ni siquiera votó por él”.