Denuncian emisión de gases tóxicos en refinería de Caripito

La ex parlamentaria nacional María Gabriela Hernández, por el estado Monagas, denunció el impacto ambiental y a la salud a causa del abandono de refinerías petroleras.



Hernández ha fijado posición sobre la desidia de estas infraestructuras tras un recorrido en la zona norte del estado donde ha evidenciado a través de un material audiovisual los daños producidos por los gases tóxicos para el medio ambiente y para la salud.



“La preocupación de lo que viene ocurriendo con infraestructuras petroleras transciende y ahora no solo es el daño ambiental, la salud de las familias que residen en comunidades cercanas y la afectación directa de jóvenes de diferentes sectores populares se ve comprometida”



Hernández dijo que “específicamente en el municipio Bolívar del estado Monagas, en la población de Caripito, jóvenes se han dedicado al desmantelamiento de estas infraestructuras petroleras poniendo en riesgo su salud al sustraer material para venderlo como chatarra”.





También agregó que “el pasado sábado alertamos sobre la intoxicación de algunos habitantes de Carpito al inhalar gases tóxicos de las refinerías abandonadas por Petróleo de Venezuela de Venezuela (PDVSA), en los últimos meses ha proliferado el desvalijamiento de plantas petroleras bajo el ojo permisivo de quienes administran la empresa” dijo.



la dirigente política publicó un video en redes sociales que evidencian los daños de los gases tóxicos para la salud. En el material audiovisual se muestra a un joven gravemente afectado con los ojos irritados y la piel llena de una erupciones que cubren su cuerpo.



“La situación del muchacho es delicada, los gases inhalados afectaron gravemente todo su cuerpo y sufrió daños internos. En esta refinería abandonada en Caripito quedaban elementos y gases tóxicos. Este muchacho que presenta este cuadro por intoxicación quedó gravemente afectado”, advirtió Hernández.





Aseguró que muchos jóvenes de Caripito y otras comunidades cercanas a instalaciones petroleras se han dedicado a buscar chatarra particularmente para sacar provecho de lo que queda en estas infraestructuras abandonadas como medio de subsistencia económica.



Quien fuese presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático en la AN de 2015 alertó que “muchas refinerías a nivel nacional han sido abandonadas por parte de Petróleos de Venezuela sin los debidos reparos para minimizar los daños ambientales que dejan a su paso y que representan un peligro para el ser humano y el medio ambiente”

Los habitantes del municipio Bolívar se han sumado a la denuncia de Hernández asegurando que un presunto humo de gases tóxicos se desprende de la antigua refinería de Caripito.