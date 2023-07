Denuncian que ambulancias en Anzoátegui no tienen prioridad para gasolina subsidiada

El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Anzoátegui, Daniel López, denunció que las ambulancias de los centros de salud públicos de la entidad no tienen prioridad para surtir gasolina en las estaciones de servicio subsidiadas.

Particularmente mencionó que el único vehículo de este tipo que hay en el hospital Luis Razetti de Barcelona es uno de los afectados por esta situación, lo cual calificó como grave ya que este es el principal centro de salud del estado.

“La ambulancia funciona, pero la carencia de combustible dificulta el traslado de pacientes a otros centros asistenciales para hacerse estudios o exámenes según la patología que presenten. Ninguna de las bombas les da prioridad, por lo que normalmente están sin gasolina”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

López aseguró que en muchos casos se debe acudir a las estaciones con el paciente dentro del vehículo para tener alguna oportunidad de que los pasen sin tener que hacer las kilométricas colas que además se han vuelto una constante, al menos en la zona metropolitana.

“Esto es un llamado al gobernador, alcaldes y demás funcionarios en cargos de poder. No puede ser que las ambulancias no tengan gasolina y no se les dé la importancia que se merecen cuando se trata del traslado de personas con complicaciones de salud”, agregó.

El también coordinador de Voluntad Popular en Barcelona sugirió que desde el ejecutivo regional se debería elaborar un plan para que las ambulancias en Anzoátegui tengan acceso a combustible sin mayores trabas. Agregó que en cualquier momento se puede perder la vida de un paciente por estar en medio de la incertidumbre de una cola.

