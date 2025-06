Denuncian que las bombonas de gas están llegando medio vacías a Tucupita

Vecinos de comunidades como El Cajón, Carapal de Guara y Volcán de Tucupita, en Delta Amacuro, denunciaron irregularidades en el llenado de las bombonas de gas doméstico.

Según relatan, los encargados del suministro no estarían llenando completamente las bombonas, entregándolas con una cantidad mínima de gas.

Moisés Ochoa, de la comunidad de El Cajón, relató a Radio Fe y Alegría Noticias que el pasado 15 de mayo acudió a la planta de gas para llenar su cilindro de 18 kilos. Sin embargo, al recibirlo, notó que no estaba lleno completamente.

“Antes, un cilindro de 18 kilos me duraba aproximadamente un mes y 10 días, dependiendo de lo que cocinaba. Pero en esta ocasión, solo me alcanzó para 15 días a pesar de que lo usaba únicamente para preparar la cena, el desayuno y el café”, expresó Ochoa.

Otra afectada, Sofía Mariño, habitante de Volcán de Tucupita, lamentó que el suministro de gas es insuficiente, pues no les están llenando completamente las bombonas en la planta.

“Antes, una bombona de 18 kilos me duraba un mes. Ahora no llega a ese tiempo. Al principio, pensé que el gas se me estaba escapando, pero no es así. Las bombonas vienen prácticamente vacías”, denunció Mariño.

Por su parte, Marixa Herrera, de Carapal de Guara, reveló que, a comienzos de mayo adquirió dos bombonas de 18 kilos con la expectativa de que el suministro le duraría dos meses. Sin embargo, el gas se agotó mucho más rápido de lo esperado, dejándola sin abastecimiento.

Los vecinos afectados hacen un llamado a las autoridades para que investiguen este problema en el servicio de gas en Tucupita y garanticen un suministro adecuado.

Actualmente, el precio del llenado de gas de los cilindros de 18 kilos es de 200 bolívares, mientras que la de 10 kilos cuesta 100 bolívares.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.