Derrame de petróleo en las costas sería por “descuido”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Iván Freites, se pronunció respecto a los derrames de petróleo que están afectando las costas de Falcón, Carabobo y Anzoátegui.

Al respecto, manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias que se produjeron “porque no hay inspección, no hay recorridos por las instalaciones. Lo que hay allí son pozos de desechos y el operador de la refinería de la planta tiene que estar pendiente de que esos pozos no pasen los hidrocarburos al sistema de enfriamiento”.

Como trabajador y conocedor de la industria petrolera del país, considera “hubo un descuido y pasó el hidrocarburo hacia el agua de enfriamiento y eso llega al mar. Lo que hay allí es muy confuso, Pdvsa no ha dicho nada y ni el Ministerio del Ambiente, ni la Asamblea Nacional, ningún ente que le corresponde hacer una investigación y luego determinar de dónde provino ese derrame, han dicho algo”.

Para Freites, este derrame recientemente denunciado y que ya llegó a los cayos y playas del Parque Nacional Morrocoy, “uno supone que sea de la refinería El Palito, otros suponen que era un buque que se derramó en aguas del Caribe, llegando hasta las costas de Falcón. Muy poca gente sabe al respecto, solo ellos, que manejan esta situación de manera muy irresponsable”.

Explicó que esta situación debería, en teoría, acarrear penalizaciones como cárcel y cierre de instalaciones, sin embargo, aseguró que en este caso “esto es complicidad de todos los entes del Estado involucrando hasta la Asamblea Nacional”.

Sobre el Poder Legislativo, sentenció que no quieren investigar lo que está pasando con la industria petrolera nacional, ni con sus trabajadores, quienes en los últimos meses han protestado exigiendo mejores condiciones laborales.

“Si no le paran a los trabajadores, menos (le prestarán atención) a un derrame. De hecho, este tipo de derrames ocurre todos los días en el Zulia, en oriente, y nadie explica por qué y el responsable es mengano”.