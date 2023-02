Desconocidos atacan comandos policiales y puesto presidencial en Aragua

Un grupo de personas desconocidas atacaron varias sedes de la policía en Las Tejerías, Curiepe, barrio El Béisbol y el sector Los Cachos del municipio Santos Michelena del estado Aragua, incluyendo una puesto presidencial instalado el año para atender a la población luego de la tragedia que causaron las lluvias.

Periodistas locales indicaron que los atacantes habrían usado armas largas de alta potencia y morteros, granadas de mano y francotiradores. Reportes no oficiales hablan de 40 o hasta 100 atacantes, no obstante, las autoridades aún no ofrecen datos precisos. Tampoco hay información sobre el números de heridos o muertos, tanto de delincuentes como funcionarios oficiales.

De acuerdo con Román Camacho, periodista especializado en sucesos, el Tren de Aragua y miembros remanentes de la banda de la Cota 905 estarían detrás de los ataques: “Los que quedaron de la Cota 905 se desplazaron a Las Tejerías y Tocorón y se unieron. Esto se da a casi un año de la muerte de El Koki en esa zona”.

#6Feb #Aragua #LasTejerias

Tren de Aragua y remanentes de Cota 905 estarían detrás de enfrentamiento de Las Tejerías – @MundoURWeb



pic.twitter.com/daZDMY22J9 — Reporte Ya (@ReporteYa) February 6, 2023

El ataque en Aragua

El ataque a los puestos habría iniciado antes de la media noche de este domingo y se presume que los civiles armados son integrantes del grupo delincuencial El Tren de Aragua dedicado. Los mismos han sido señalados de narcotráfico, secuestro, robo, asesinato, cobro de vacuna, abigeato, entre otros delitos en el centro del país.

Los cuerpos de seguridad reaccionaron rápido y desde Caracas viajaron varias comisiones de forma urgente al estado Aragua para apoyar la resistencia policial inicial.

A la 1:00 de la madrugada de este lunes, aproximadamente, se conoció que los cuerpos policiales y miliares retomaron el control de la zona de ataque, obligando a los atacantes a replegarse hacia las zonas montañosas de Las Tejerías.

Durante la reacción oficial habrían actuado funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y las unidades élites de cada uno de los cuerpos con equipamientos blindados.

Hasta las 9:00 de la mañana de este lunes no existe algún pronunciamiento oficial sobre este asunto. El ataque ocurre justamente horas después de la visita de Yelitze Santaella, ministra de Educación, en un intento de reactivar las actividades escolares.

¡Somos un gran equipo!



Nos vinimos a Las Tejerías, sostuvimos un grato encuentro con directores/as y supervisores/as de instituciones educativas en el marco de la gestión territorial y la organización escolar por la calidad educativa. @NicolasMaduro@PHernandezPSUV pic.twitter.com/3na0eqqaxM — Yelitze Santaella (@_LaAvanzadora) February 5, 2023

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.