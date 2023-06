Desde la Redhnna alertan sobre aumento de escenarios de explotación infantil

Según Leonardo Rodríguez, integrante de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), hay un incremento de la participación de los niños, niñas y adolescentes en la explotación minera del estado Bolívar, así como también en las dinámicas económicas, legales o no, de la frontera entre Venezuela y Colombia.

En una entrevista que concedió al programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, detalló que han observado a niños trabajando como “caleteros” transportando mercancía “que es un trabajo de explotación laboral”.

A juicio de Rodríguez, la actual crisis económica que atraviesa el país y las grandes dificultades que tienen las familias para acceder a los bienes y servicios básicos, como el gas doméstico para la preparación de los alimentos, el agua y la electricidad, son los primeros elementos que obligan a los niños, niñas y adolescentes a tener que trabajar.

Mencionó que otro elemento tiene que ver con la crianza, pues considera que muchos niños, niñas y adolescentes no son criados por sus papás como consecuencia de la migración forzada.

“Los crían familiares o terceras personas que no asumen la responsabilidad de garantizar la protección de estos niños, de evitar que trabajen; por el contrario, estimulan esa situación para que el niño se convierta en una fuente de ingresos en ese hogar”, expresó el representante de la Redhnna en el marco del Día Mundial contra la Explotación Infantil que se conmemora este 12 de junio.

En ese sentido, lamentó que la educación pública en Venezuela no sea garante de la retención escolar, ya que considera que no garantiza las condiciones para que los menores de edad se mantengan dentro del sistema educativo y que busquen otros mecanismos de supervivencia.

“Cuando un niño está dedicado al trabajo, no estudia, no tiene espacio para hacerlo. Al no haber esto, no hay posibilidad de desarrollarse como una persona productiva. Se le están cerrando las puertas desde ya. Desde pequeños tienen una adultez truncada”, enfatizó.

Indicó que un niño expuesto al trabajo no tiene tiempo para recrearse o “para el esparcimiento que es clave para su desarrollo integral”. Y desde allí se producen otras vulneraciones, como el derecho a la salud sexual y reproductiva. “Muchos estos niños son víctimas de abuso sexual a través de redes de tratas”, señaló.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.