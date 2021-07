Desde Sinamaica denuncian que solo vacunan a los de otras zonas

Desde la población de Sinamaica, en la Guajira venezolana, denuncian que en el puesto de vacunación instalado en la población contra el Coronavirus solo están inmunizando a personas que provienen de Maracaibo, discriminando a los propios lugareños.

La señora Jessica Fernández ratificó, a través de Radio Fe y Alegría Noticias, y quien vive en Sinamacia, que acudió a vacunarse al puesto y se encontró con la sorpresa «de que había pura gente de afuera, no son de la Guajira, son de Maracaibo, andaban en un bus de la Universidad del Zulia, y a uno que es del pueblo no me quisieron vacunar porque según y que se había ido a la luz, pero sí vacunaron a un Guardia porque era Guardia».

Se quejó de que priorizan a otras personas «que no son del pueblo, y no vacunan a quienes somos de la comunidad, cómo es eso posible, dónde están los que ponen en la orden para que arreglen esto».