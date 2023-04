Destrucción de la industria petrolera y de energía “es intencional”

Víctor Poleo, exviceministro de Energía y Minas (1999-2001) e ingeniero electricista, no tiene esperanzas de que la crisis del combustible y de la electricidad mejore porque, aseguró, lo que ha visto es que no hay voluntad del Gobierno en solucionar las problemáticas dentro de la industria petrolera y de energía eléctrica.

Opina que el problema debe ser cortado de raíz: un nuevo gobierno que se enfoque en rescatar ambas industrias que están “destruidas” desde el 2010. Así lo manifestó este lunes 24 de abril en De Primera Mano, programa nacional que sale al aire todas las mañanas por Radio Fe y Alegría Noticias.

“Es intencional. No se quiere resolver ninguno de esos problemas porque hay un beneficio político: hacer al Gobierno más fuerte” y debilitando al ciudadano para que tenga que estar concentrado en sobrevivir y no en estar exigiendo sus derechos.

“El dinero se despilfarró”

Poleo afirmó que la industria petrolera y de energía eléctrica está en quiebra principalmente porque el dinero para mantenerlas se lo llevó la corrupción.

Al menos 100 mil millones de dólares (fiscales, parafiscales y en préstamos) se despilfarraron, dijo, porque si se hubieran invertido, la situación en las industrias no sería la misma hoy en día.

“Insisto, (la crisis) es intencional porque si no lo fuera, hace rato que hubiéramos tenido un manejo en estos sectores, pero no, no hay gasolina, ni gas, ni diésel”, acotó.

En cuanto al tema eléctrico, Poleo dijo que nunca “debieron meterse en un mismo saco 12 empresas” para consolidar Corpoelec que no hace un buen trabajo ni tiene un buen diseño institucional que separa los tipos de ingeniería.

Además, dijo que lo que hicieron fue una “degradación” de la industria de energía eléctrica porque actualmente las plantas termoeléctricas no están funcionando al máximo y se ha puesto el peso de enviar electricidad a casi todo el país en manos de las plantas hidroeléctricas que dependen del río Caroní.

“Me atrevo a decir que 8 de cada 10 minutos de electricidad son gracias al río Caroní y aún así hay un déficit”, determinó

“Hoy, el 80 % de la demanda eléctrica es residencial y el restante es comercial e industrial. Es decir que aunque no hay comercio, aún así hay déficit eléctrico”, sentenció.

Aunque no lo mencionó, sí relacionó el tema de la corrupción con la industria eléctrica. De hecho, según expertos que han declarado a Radio Fe y Alegría Noticias, Venezuela invirtió alrededor de 420 millones de dólares para la creación del Parque Eólico de la Guajira y el de Paraguaná.

