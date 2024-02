Se estima que veinte millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer en 2022

Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer y es un momento propicio para recordar lo que realmente es más importante que las estadísticas: la detección temprana y el tratamiento adecuado.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud apunta a la prevención y no precisa en las formas más allá de una visita médica. A partir de esta primera priorización, el cáncer es prevenible. El segundo elemento importante para la OMS es la calidad de vida del paciente. Así lo muestra en su página web oficial.

“La OPS/OMS apoya a la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer en la promoción de formas de disminuir la carga mundial del cáncer. La prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida de los pacientes con cáncer son los temas recurrentes”, reseña la OPS/OMS.

Según los datos que aporta la Global Cancer Observatory (Observatorio Mundial de Cáncer), se estima que en el todo el mundo se diagnosticaron más de 20.000.000 de personas con cáncer. De esta población, 9.7 millones de personas murieron, es decir, cerca del 50 % de los diagnosticados con cáncer sobrevivieron y la otra mitad no pudo superarlo.

Observatorio Mundial de Cáncer también refiere que 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres pierden la vida a causa de la enfermedad. La estadística también muestra que 1 de cada 5 personas se enfrenta al cáncer a lo largo de su vida.

Today marks the release of our NEW set of estimates of the global cancer burden in 2022 🎉



We estimate that 20 million people were diagnosed with and nearly 10 million people died from cancer globally in 2022.



Check out our new webpages for more! 👇

🔗https://t.co/NjDwbKEpOC pic.twitter.com/GUAygg9t0L