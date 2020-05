Este jueves se reportaron nuevamente protestas en distintos sectores del estado Táchira, incluyendo la capital, San Cristóbal.

Los motivos son los mismos que han generado otras manifestaciones durante la cuarentena por el Coronavirus: agua, electricidad, gas, gasolina e Internet.

“Digo a las autoridades que si no pueden, renuncien”, expresó una manifestante desde una de las tantas protestas.

“Estamos cansados: la comida se nos pierde, no podemos trabajar con Internet, no podemos enviar tareas. Esto de verdad está colapsado. Queremos que se nos solucionen los problemas”, expresó la dama que prefirió no identificarse por temor a represalias.

Cansados

Específicamente en San Cristóbal, las manifestaciones de calle han aumentado esta semana por habitantes cansados de aguantar una cuarentena sin servicios públicos.

“Es urgente que nos solucionen los problemas de gas, electricidad y agua. Son varios los problemas que vivimos a diario. Nuestros familiares requieren de estos servicios”, expresó otro manifestante.

Por Jorge Labrador | Radio Fe y Alegría Noticias